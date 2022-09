Neuro Poesía: una obra poética con emoción y aprendizaje

Entornointeligente.com /

Cuando hablamos de poesía, nos referimos a sentimientos estéticos que se refleja en la escritura, ya sea en verso o prosa.

Este género literario se inició en Bolivia con los incas cuando estos, a través de poesías líricas, pedías a sus dioses que haya buena siembra. A fines del siglo XIX, destacaron diferentes autores como ser: Gabriel René Moreno, Nataniel Aguirre, Franz Tamayo, etc.

En la mitad del siglo XX, resaltó Adela Zamudio, pionera del feminismo y la narración en Bolivia. En la segunda mitad de este siglo, se destacó el conocido Óscar Alfaro, entre otros escritores.

En la actualidad la poesía en nuestro país es dispersa y diversa. Abarca distintos temas a través de diferentes corrientes. En la feria del libro, la Unión Nacional de Poetas y Escritores, en el estand 66 en el pabellón europeo, presentó «Neuro Poesía», de Esteban Rada Castillo y Paolo Rada Conroy.

Cabe señalar que Rada Castillo incursionó en la poesía como un proyecto junto a su hijo, quien escribió una autobiografía que no fue publicada, puesto que desde sus 12 años, a raíz de un golpe, tiene epilepsia.

«Como padre me enfoqué en apoyar, para que él no se olvide de las cosas. Nos dijeron que no estudie, que no trabaje a causa de las deficiencias, pero la poesía nos permitió aprovechar de las neuronas, tanto para fortalecer la autoestima, toma de decisiones», señaló Esteban. «No quiero ser un termómetro, quiero ser un termostato», dijo.

Los versos del poemario corresponden a la narrativa contemporánea y tienen la finalidad de ayudar y educar. «La primera parte está escrita por mi persona, la segunda parte por mi hijo (Paolo Rada). Cada uno plasma en estos versos su esencia y una lectura amigable», indicó Rada Castillo.

«Neuro Poesía, ayuda al cerebro, tiene el sentido propio de manejar emociones, el cerebro gracias a el sistema límbico, que está conformado por el hipocampo, las amígdalas cerebrales y el hipotálamo. Tenemos la pituitaria que es más difícil de llegar, pero se ha comprobado que, por medios de resonancia magnética, la poesía ayuda a generar dopamina y serotonina dependiendo de la temática. Si es una poesía que va a levantar tu autoestima y fortalecer tu toma de decisiones, ayuda a fortalecer la dopamina, serotonina y oxitocina que estimulan la felicidad», añadió Rada.

La poesía da un mensaje concreto y las neuronas se mantienen vivas, lo que ayuda a gestionar las emociones y pensamientos; el cuerpo reacciona de acuerdo al nivel del control emocional.

Esta obra cuenta con la colaboración de dos poetas y escritoras bolivianas: Kelthy Castedo, quien escribió el prólogo, y Rosario Quiroga, que hizo una breve aproximación.

La obra está dividida en tres partes. En la primera, titulada «De la mano con las neuronas», hay 20 poemas; en la segunda, «Enfoque neuronal vivencial», 14, y la tercera, «Destellos poéticos transitorios» se inspira en las «emociones del momento».

El texto ha sido escrito desde 2008 y en junio del presente año fue publicado por la Editorial Verbo Divino Bolivia.

Esteban Rada, boliviano, escritor desde 1992, es el actual presidente nacional de los poetas y escritores. Es artífice del centro de investigación de desarrollo personal y formación empresarial, que cuenta con dos oficinas en Santa Cruz y la sede principal en La Paz.

