Netskope adquiere Infiot para ofrecer una plataforma SASE totalmente integrada

La compañía especializada en Security Service Edge (SSE) y Zero Trust, Netskope, acaba de anunciar la adquisición de Infiot, empresa pionera en permitir el acceso seguro y fiable con seguridad de Confianza Cero, optimización de redes y aplicaciones así como operaciones impulsadas por Inteligencia Artificial.

Como Netskope Borderless WAN, la incorporación de la revolucionaria tecnología de Infiot permitirá a los clientes de Netskope aplicar políticas uniformes de seguridad y calidad de experiencia (QoE) a la más amplia gama de necesidades de trabajo híbrido, desde empleados que trabajan en casa o en movimiento, hasta sucursales, sistemas de puntos de venta ad hoc y entornos multicloud. Para los clientes, todas estas capacidades se ofrecen en una única arquitectura, utilizando un marco de políticas y una consola, lo que simplifica drásticamente las operaciones, preserva el rendimiento de la red y garantiza el éxito de SASE.

El beneficio de SASE

Tanto empresas como gobiernos están adoptando rápidamente SASE para proteger los datos dondequiera que se muevan, apoyar a las organizaciones en sus esfuerzos de transformación digital y obtener una mayor eficiencia y retorno de la inversión de su tecnología. Netskope es un líder ampliamente reconocido en SSE, que describe los servicios de seguridad necesarios para una arquitectura SASE exitosa.

En relación con el crecimiento de SASE, Gartner señala:

«Para 2024, el 80% de los despliegues de SD-WAN incorporarán requisitos de SSE, frente a menos del 25% en 2022» «Para 2025, el 80% de las empresas adoptará una estrategia para unificar web, servicios en la nube y acceso a las aplicaciones privadas desde la plataforma SEE de un único proveedor» Sin embargo, a pesar de la popularidad de SASE, existen mensajes confusos de proveedores que vienen acompañados por conjuntos de productos fragmentados que se comercializan falsamente como «SASE». La mayoría de estos productos no están integrados de forma nativa, no son capaces de simplificar los entornos tecnológicos y carecen de capacidades críticas de transformación de infraestructura y red, todo lo cual genera el riesgo de niveles más altos de incidentes de seguridad, tiempo de inactividad de la red y un bajo retorno de la inversión.

Netskope Borderless WAN se combina con Netskope Intelligent SSE en una plataforma SASE totalmente convergente, abordando de forma única estos retos.

Borderless WAN libera todo el potencial de SASE

Fundada en 2018 por veteranos del mercado de SD-WAN, Infiot fue uno de los únicos cuatro proveedores reconocidos en el informe 2021 «Cool Vendors in Cloud Networking» de Gartner, fue nombrada dos veces en The Futuriom Top 40, y ha sido implementada con éxito por clientes en los sectores de salud, comercio minorista, educación, energía, industria, telecomunicaciones, así como otros sectores.

La tecnología de Infiot aprovecha un modelo de despliegue y aprovisionamiento sin intervención y basado en la nube, ya sean dispositivos físicos o virtuales. La solución incluye enrutamiento integrado, un enfoque independiente del transporte que admite redes cableadas e inalámbricas, calidad de experiencia (QoE), combinada con la redirección del tráfico basada en políticas, y otras funciones de seguridad de red integradas críticas para el despliegue en el perímetro. Para los clientes, todas estas capacidades se ofrecen en una única arquitectura, utilizando un marco de políticas y una consola, lo que simplifica drásticamente las operaciones para los departamentos de redes e infraestructuras.

Como base de la nueva solución Netskope Borderless WAN, la tecnología de Infiot permitirá a los clientes adoptar una red moderna y orientada a la nube mediante el uso de Netskope SASE Gateways, creando conexiones seguras y optimizadas entre cualquier ubicación de la empresa, incluyendo sitio a sitio, o la nube. Netskope SASE Gateways también permiten la optimización de extremo a extremo para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, brindando una mayor resiliencia de la red a través de la monitorización de enlaces en tiempo real y la selección dinámica de rutas. Así mismo, ofrece políticas de identidad y acceso por aplicación para establecer los principios de confianza cero a la red.

Los casos de uso críticos de Netskope Borderless WAN incluyen:

Fácil acceso a los servicios de Netskope Intelligent SASE, líderes en el sector, impulsados por la infraestructura de clase mundial Netskope NewEdge Acceso inteligente todo en uno, enrutamiento, WAN inalámbrica, seguridad de red, protección de apps y computación en el borde como una forma efectiva de modernizar, simplificar e implementar la arquitectura SASE. Capacidad de descargar MPLS y eliminar costes enviando más tráfico directo a la red, eliminar el retorno de tráfico y aprovechar las opciones de conectividad fija/móvil (como 4G/5G) Una mejor garantía de conectividad WAN para asegurar el rendimiento de extremo a extremo, desde la «última milla» hasta la nube o al centro de datos tradicionales. Simplificación de la sobrecarga operativa asociada a la ejecución de aplicaciones personalizadas de terceros Citas de apoyo

«Hoy en día, los líderes TI, seguridad y redes, así como empresas de análisis más conocidas del mundo, coinciden en que la explosión de datos y dispositivos, junto con las numerosas formas en que las personas se conectan, comunican y colaboran, hacen que la transformación tanto de las redes como de la seguridad sea un imperativo crítico para empresas y gobiernos. Es precisamente en esta transformación donde Netskope se encuentra en una posición única para ayudar a los clientes con una plataforma SASE totalmente convergente «, afirma Sanjay Beri, CEO de Netskope. «Estamos muy contentos de presentar Borderless WAN, y de dar la bienvenida a Infiot a nuestro creciente equipo».

«Hoy en día, se requiere una conectividad segura y optimizada de muchos a muchos para dirigirse a cualquier usuario, dispositivo y ubicación, en combinación con un enfoque de confianza cero que se integra perfectamente con Security Service Edge» , asegura Parag Thakore, CEO de Infiot . «Netskope Intelligent SSE es el SSE líder de la industria, y la combinación de Infiot y Netskope cumplirá la promesa de SASE como ningún otro proveedor de tecnología puede hacerlo».

«A medida que continuamos transformando nuestra experiencia de atención al paciente, estamos encantados de asociarnos con Netskope» , declara Rick Lacy, Ingeniero Senior de redes empresariales de CHRISTUS Health. «Netskope Borderless WAN brinda un acceso preciso y adaptado a la identidad para que nuestros trabajadores médicos puedan ofrecer una atención desde sus hogares, sin comprometer la experiencia. Y todo a un coste significativamente menor para nuestro negocio. En el futuro, vemos muchas aplicaciones para Netskope, incluidas nuestras implementaciones médicas de IoT».

» Netskope Borderless WAN es una nueva mentalidad. Es una nueva forma de pensar en cómo nuestros usuarios acceden a nuestro entorno y aplicaciones críticas» , comenta Robert Boopsingh, CIO de The Beacon Insurance Company . «En nuestro caso, esta solución sustituirá a la VPN para nuestros empleados y sucursales en nuestros siete países. Hemos implementado un modelo de confianza cero a la vez que ofrecemos un acceso a la red superior con esta implementación moderna, segura y que da prioridad a la nube».

«Se trata de un gran movimiento», afirma Frank Dickson, Vicepresidente del Grupo de Security & Trust de IDC . «Lo que Netskope podrá ofrecer ahora, gracias a su convincente plataforma de seguridad y a la tecnología de Infiot, es un trabajo híbrido totalmente seguro en un solo paquete, que resuelve los retos de red y de seguridad al mismo tiempo. Es una red de auto- aprovisionamiento, con una seguridad que es automática. No se trata de un marco abstracto o de una buena idea, sino de un conjunto específico de ventajas y casos de uso para las empresas».

Además de ofrecer capacidades de Borderless WAN, Netskope se integra con los principales socios de SD-WAN, lo que garantiza que los clientes se beneficien de Netskope Intelligent SSE en entornos mixtos, al tiempo que mantienen la flexibilidad y la elección de los socios proveedores.

Los términos financieros de la adquisición no han sido revelados. Parag Thakore y el equipo de producto de Infiot forman ahora el grupo Borderless WAN de Netskope, y el equipo de ventas de Infiot se ha unido a la organización de ventas de Netskope.

