Netflix se prepara para la llegada de One Piece

Entornointeligente.com / Al parecer Netflix no tuvo suficiente con hacerse con los derechos de la serie de animación de One Piece en febrero del año pasado (por el momento solo para el catálogo de Japón) y ahora también aparece listada en su catálogo la nueva serie de acción real anunciada en 2017 .

Si accedéis a este enlace podréis comprobar que ya se ha reservar sitio para esta nueva producción. Dado que encontramos ésta información en Netflix España podemos confirmar que nos llegará aquí en el momento de su estreno en la plataforma.

It would appear that Netflix has a placeholder page up for that live action #OnePiece series no one asked for: https://t.co/RBEU01D6sm pic.twitter.com/1Zf99k5wFs

— Jonathan @ MadFest Sydney in 1 Week! (@JRPictures) 8 de marzo de 2019 De cara a esta peculiar adaptación seguimos preguntándonos si sus responsables serán capaces de hacerle justicia al material original, el cual se ha extendido a lo largo de los años en cientos de tomos en el manga y episodios en el anime. También nos preocupa el acabado que pueda tener esta versión del universo One Piece al usar actores reales.

También se estrena este año, en Japón, la película One Piece Stampede, anunciada durante el 20º Aniversario de la licencia One Piece.

LINK ORIGINAL: IGN

Entornointeligente.com