Netflix se acerca de nuevo al actor Will Smith

El compañía de streaming , Netflix retoma conversaciones con Will Smith, con la intención de dar marcha al proyecto de realizar al biografía del actor.

La compañía interrumpió la producción de la película sobre la vida de Smith tras haber propinado una cachetada al comediante Chris Rock durante la última entrega de los premios Oscar; pues ahora se acerca para reanudar las conversaciones con el actor para dar marcha al proyecto.

Fuentes cercanas a la plataforma aseguró al diario The Sun que si bien la producción del biopic de Will Smith se detuvo por causa del altercado entre los artistas; consideran que ha pasado un tiempo prudencial «para dejar que las cosas se calmen».

«Ahora se podrán reanudar las conversaciones sobre una película biográfica en la que Netflix estaba interesada»; aseguraron.

Se pudo conocer que momento que se vivió el pasado mes de marzo en los Oscars también sería incluido en la serie biográfica de Smith.

Durante la gala de los premios de la Academia, Chris Rock, quien animaba el evento, hizo un comentario inapropiado acerca de el corte de cabello de Jada Pinkett Smith, esposa del actor; ante esta situación y luego de gritar al camediante, Will Smith se levantó y le abofetió en medio del escenario. Desde el incidente en la pasada entrega de los premios Oscar, el actor que protagonizó «Soy Leyenda» ha mantenido un bajo perfil, alejado de los medios de comunicación.

Incluso, Will dijo estar «profundamente arrepentido» y se disculpó con Chris por el golpe; además de que también pidió disculpas a la familia del comediante.

«Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te diré, Chris, ‘te ofrezco disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar’»; expresó el actor en su momento.

