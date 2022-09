Netflix recibe reacciones de rechazo por la serie de Jeffrey Dahmer

Entornointeligente.com /

Netflix ha tomado la decisión de eliminar la etiqueta LGBTQ de Dahmer – Monster: La historia de Jeffrey Dahmer después de experimentar una reacción de los espectadores. La serie sobre el asesino en serie de Milwaukee fue categorizada con la etiqueta LGBTQ, pero recientemente fue retirada tras las críticas de la comunidad.

La plataforma de streaming etiqueta todos los programas y películas para facilitar las búsquedas a los abonados. Al buscar LGBTQ aparecen series como Heartstopper, Young Royals, Uncoupled, Alex Strangelove y muchas más. Las series y películas etiquetadas con LGBTQ muestran personajes que se identifican con la comunidad LGBTQ, dando representación a este grupo a menudo marginado.

Etiquetar la serie de Dahmer con LGBTQ hizo que algunos miembros de la comunidad se molestaran, ya que no es la representación que quieren. Se sabe que Dahmer tenía como objetivo a hombres y niños, algunos de los cuales pertenecían a la comunidad LGBTQ, y ver la serie ha aumentado el trauma de las familias de las víctimas.

«Siento que fetichiza todo este horrible momento de la historia de Milwaukee. No debería ser visto de esa manera, se siente completamente mal», dijo el artista drag B.J. Daniels a WISN. «Sé que muchos de mis amigos, y muchas personas que vivieron este período, no lo verán. No van a poner dinero en el bolsillo de alguien que está literalmente perturbando las tumbas de las víctimas».

Netflix ha etiquetado la serie de Dahmer con «Ominosa» y Oscura», y no está claro cuándo eliminaron la etiqueta LGBTQ.

Creada por Ryan Murphy e Ian Brenna, Dahmer – Monster: La historia de Jeffrey Dahmer está protagonizada por Evan Peters como el personaje titular. La serie expone estos crímenes desmesurados, centrándose en las víctimas desatendidas y sus comunidades afectadas por el racismo sistémico y los fallos institucionales de la policía que permitieron que uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos continuara con su juerga asesina a plena vista durante más de una década.

ENLACE ORIGINAL: https://deadline.com/2022/09/netflix-removes-lgbtq-tag-jeffrey-dahmer-series-backlash-1235129976/#comments

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo es «Blonde», la película con Ana de Armas y que llega el miércoles a Netflix? » EntornoInteligente

Entornointeligente.com