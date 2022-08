Netflix: películas y series destacadas de la semana

Entornointeligente.com /

Acosado por una siniestra organización, un guionista mediocre y un viejo amigo se ven inmersos en un mundo de violencia mientras buscan la verdad. Disponible a partir del 24 de agosto.

Informate más House of the Dragon: referencia al final de Game of Thrones Juntos son dinamita Distanciados por 25 años, dos hermanos se reúnen para enfrentar a una despiadada pandilla de motociclistas y recuperar el querido buggy de su padre. Disponible a partir del 24 de agosto.

That’s Amor Tras quedarse sin trabajo y sin pareja el mismo día, Sofía empieza de cero. ¿Podría un apuesto chef español ser el ingrediente que falta en su vida? Disponible a partir del 25 de agosto.

El escándalo Tres mujeres arriesgan sus carreras y exponen la tóxica cultura laboral perpetuada por el poderoso jefe de una gran cadena estadounidense de noticias. Disponible a partir del 25 de agosto.

Tiempo para mí Con su familia fuera, un padre de familia aprovecha sus primeros días solo en años para reunirse con un viejo amigo… muy fiestero. Disponible a partir del 26 de agosto.

Seúl efervescente Días previos a los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, pilotos y mecánicos trabajan de encubierto para desmantelar una enorme red de lavado de dinero. Disponible a partir del 26 de agosto.

Series Ollie está perdido Ollie está perdido- Miniserie.jpeg Netflix Inspirada en el libro «La odisea de Ollie», esta serie familiar sigue las peripecias que enfrentan un juguete y su dueño para reencontrarse. Disponible a partir del 24 de agosto.

Queer Eye: Brasil Esta inspiradora serie de cambios de imagen sacude a Brasil con un nuevo quinteto de expertos, osados viajes transformadores ¡y un mar de emociones! Disponible a partir del 24 de agosto.

Mo En Texas, Mo navega entre dos culturas, tres idiomas y una solicitud de asilo pendiente mientras intenta mantener a su familia palestina. Disponible a partir del 24 de agosto.

Selling The OC El Grupo Oppenheim se expande al condado de Orange, donde un nuevo equipo con grandes egos muestra propiedades frente al mar y revuelve las aguas. Disponible a partir del 24 de agosto.

Taller Maloof La familia Maloof, amante de los motores de auto, usa su pasión y sus habilidades para construirlos y realizar hazañas al volante. Disponible a partir del 26 de agosto.

Documentales y especiales Vivir sin freno: El turbulento mundo de John McAfee Imágenes crudas y entrevistas con el pionero en la tecnología John McAfee en este documental revelan nueva información sobre sus años a la fuga. Disponible a partir del 24 de agosto.

Historia: Nivel 1 – Temporada 2 Vuelven las minilecciones de historia, esta vez para investigar las drogas psicodélicas, las armas láser y el agua embotellada. Disponible a partir del 25 de agosto.

