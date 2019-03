Entornointeligente.com / Netflix experimenta con “Elige tu propia aventura” en filmes románticos y de terror Un experimento de Netflix Inc que comenzó dando a los espectadores la posibilidad de elegir los cereales para el desayuno del personaje de una película podría ampliarse a que el público decida con quién tener un cita o el camino más seguro para escapar de un asesino armado con un hacha.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Artículo Relacionado La plataforma de reproducción de contenidos audiovisuales más grande del mundo quiere introducir más televisión interactiva tras la respuesta obtenida con la película de ciencia ficción ?Black Mirror: Bandersnatch?, dijeron ejecutivos a la prensa esta semana.

Link de Interés La compañía está buscando posibilidades de explotar este formato (popularizado en la literatura juvenil con la colección ?Elige tu propia aventura? el siglo pasado) en géneros como la comedia, el terror y el cine romántico, dijo Todd Yellin, vicepresidente de productos de Netflix.

Link de Interés ?¿Por qué no puedes tener un título romántico en el que puedas elegir con quién sales??, dijo Yellin. ?O películas de miedo. ¿Deberías elegir esa puerta o salir por esa ventana para escapar de una vez? Puedes elegir?, agregó.

Leer Más En ?Bandersnatch?, la primera decisión que los espectadores podían tomar era si un personaje comería Sugar Puffs o Frosties de desayuno.

Leer Más La idea era dar al público una opción simple para alentarlos a probar la tecnología, que implicaba hacer clic a través de un control remoto o tocar en la pantalla para seleccionar una opción. La película seguía reproduciéndose aunque el espectador no eligiera.

Link de Interés La escena de los cereales se convirtió en una sensación en internet cuando ?Bandersnatch? se lanzó en diciembre pasado. Yellin dijo que el plan está en sus primeras etapas, y Hastings sugirió que no cree que el entretenimiento interactivo reemplace la narración tradicional.

Más información Netflix ya ha producido un puñado de programas interactivos para niños, que se mostraron inmediatamente receptivos a la idea, dijo Yellin.

