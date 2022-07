Netflix estrena el tráiler del «Pinocchio» de Guillermo del Toro

Entornointeligente.com /

Netflix estrenó «Pinocchio» primer tráiler de la esperada adaptación animada del clásico cuento infantil; que dirigió el mexicano Guillermo del Toro junto al estadounidense Mark Gustafson.

La película llegará al catálogo de la plataforma de «streaming» en diciembre; aunque un mes antes tendrá un recorrido limitado en cines, lo que demuestra que la compañía tiene a esta cinta como una de sus grandes apuestas para los próximos Óscar.

Ewan McGregor, David Bradley, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, Ron Perlman y Tim Blake Nelson darán voz a sus personajes en la versión en inglés del filme.

La cinta, que sigue la técnica de «stop motion» (animación fotograma a fotograma); está ambientada en Italia durante el periodo de entreguerras, antes de que el fascismo llegara al poder.

Netflix estrenó «Pinocchio» Hace un mes, durante el Festival de Guadalajara; Del Toro explicó que apostó por una versión contestataria y desobediente de «Pinocchio».

«Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los ‘pinochos’, que dicen que si eres desobediente es malo, este personaje apuesta por ser bueno y no seguir órdenes»; analizó.

«Creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza»; añadió.

El realizador, que rodó el filme en Estados Unidos y México, aseguró que su nueva cinta «no podría ser más personal» y le importaba tocar temas como el amor; la muerte y lo que «significa ser humano».

«Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, lo qué es comportarse como un títere y lo qué es comportarse como un ser humano»; enfatizó.

Del Toro contó que le llevó 15 años concretar este proyecto que supone un regreso a sus orígenes en el cine; cuando realizaba cortos de animación en plastilina en formato Super 8 junto con su amigo Rigoberto Mora.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: El Alfa hace historia y llena el Estadio Olímpico Felix Sánchez en República Dominicana

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com