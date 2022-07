Netflix anuncia tres nuevos juegos para su catálogo. ¿Cuáles son?

Entornointeligente.com /

Desde que Netflix lanzó videojuegos en su aplicación para móviles, no ha parado de ampliar el catálogo con nuevos títulos para ofrecer una variedad de lo más completa. Ahora, el gigante del streaming acaba de anunciar tres nuevos juegos que llegarán a Netflix muy pronto.

El experimento de la sección de videojuegos en Netflix le ha salido mejor de lo esperado, por lo que poco a poco la plataforma de contenidos bajo demanda está añadiendo cada vez más títulos a su plataforma.

Ahora, tal y como acaban de anunciar a través de un comunicado de prensa , Before Your Eyes (Skybound Games) , Mahjong Solitaire (Smoking Gun Interactive ) e Into The Breach se acaban de unir al catálogo de juegos Netflix.

Estos son los nuevos juegos de Netflix que llegan a la plataforma Lo cierto es que a Netflix le está funcionando muy bien su plataforma de videojuegos. Y es que, las ventajas que ofrece este servicio son de altura. Para empezar, siempre gusta la exclusividad de que estos juegos solo estén disponibles para usuarios que tengan contratada una suscripción con el servicio de contenidos bajo demanda.

ampliar foto Juegos de Netflix Netflix

Además, los juegos disponibles en el catálogo de Netflix no tienen anuncios y la mayoría se pueden jugar sin conexión a Internet, por lo que son dos razones de peso para apostar por este servicio. Más, viendo los tres nuevos títulos que acaban de llegar a la plataforma.

Comenzaremos hablando de Before Your Eyes, un título que te permitirá vivir un viaje emocional en un mundo de fantasía en el que tendrás como misión localizar las almas que han vivido diferentes experiencias para guiarlas hacia el más allá usando la cámara de tu teléfono.

El segundo juego que llega a la plataforma es el Mahjong Solitaire, un título perfecto para esos ratos muertos mientras esperas el transporte público . Con más de 300 rompecabezas a tu disposición, pasarás un rato divertido juntando fichas en uno de los juegos de mesa más populares.

Por último, los amantes de los juegos de estrategia disfrutarán como nunca con Into de Breach , un título indie en el que deberá s formar una unidad de pilotos y mech (robots de combate operados por humanos) para enfrentarte a alienígenas en impresionantes batallas por turnos.

Si quieres probar los nuevos juegos que acaba de anunciar Netflix, que sepas que ya los puedes instalar en tu teléfono iOS o dispositivo Android puesto que están disponibles en la sección correspondiente. ¡A qué esperas para probarlos!

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com