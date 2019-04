Netanyahu acelera na reta final da corrida eleitoral em Israel

Entornointeligente.com / Benjamin Netanyahu deve conseguir o quarto mandato consecutivo como primeiro-ministro após as legislativas da próxima terça-feira. Desta vez, sem precisar de recorrer a manipulações de última hora — como em 2015, quando na manhã do dia da votação convocou os cidadãos às urnas, a fim de compensarem “hordas de árabes em autocarros” —, mas apresentando-se como estadista respeitado a nível mundial. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI ( acesso gratuito : basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso – iOS e Android – para descarregar as edições para leitura offline) LINK ORIGINAL: expresso

