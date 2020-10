Mes del Adulto Mayor: Talleres, apoyo económico y programas de salud buscan potenciar el envejecimiento positivo

Entornointeligente.com /

80 talleres semanales, beneficios con su tarjeta Mi Vita, actividades de extensión gratuitas y programas de subsidio económico, son parte de las iniciativas generadas por Vitacura para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos más grandes. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) nombró a octubre como el mes de los “Más Grandes”. Una conmemoración que unifica distintas celebraciones como son el 1 de octubre el día del adulto mayor y el 15 del mismo mes, el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. Esta iniciativa surge en el marco del desarrollo de la Política Integral de Envejecimiento Positivo que se está instaurando en nuestro país.

Gonzalo Morales Divo

Entregar herramientas para mejorar su calidad de vida, acompañar y generar nuevos vínculos de amistades, es lo que espera lograr la Municipalidad de Vitacura a través de los diversos cursos disponibles para adultos mayores. Vitamayor es el nombre que recibe este proyecto, el cual comenzó a funcionar en el año 2000, ofreciendo 80 cursos semanales para todas las personas mayores de 60 años de la comuna.

Gonzalo Morales

“El alcalde Raúl Torrealba siempre ha sido muy enfático en decir que los adultos mayores son muy importantes dentro de la comuna, por lo que ha querido dedicarle programas especiales a ello, con una parte asistencial, que ve la municipalidad y una cultural, que se ve a través de la corporación cultural”, comentó Carmen Marín, gerenta de Vitamayor.

Gonzalo Jorge Morales Divo

Siete áreas diferentes de talleres, dentro de las que se encuentran actividad física, emocional, juegos, cultura, arte y tecnología, es lo que ofrece Vitamayor de forma semestral. De marzo a julio y de agosto a diciembre se realizan los cursos, los cuales tienen un bajo costo asociado, ayudando a generar compromiso de participación y sustentar su desarrollo

“Nos definimos como un programa cultural, recreativo y de encuentro para los adultos mayores, privilegiando la idea de que se encuentren con otros de su mismo rango etario para generar nuevos vínculos de amistad y también previniendo el factor de soledad que muchas veces sufren los adultos mayores”, señaló Marín

Pese a la pandemia, los cursos pudieron continuar realizándose de manera remota. Según explicó la Gerenta de Vitamayor, el desconocimiento de las plataformas y uso de tecnología generó mucha incertidumbre sobre el futuro de los cursos. “No sabíamos qué tanto podían responder frente a plataformas online, pero nos llevamos una gran sorpresa, hay una gran participación”, indicó

“Caminatas Paso a Paso” es el nombre que recibe la actividad gratuita que está ofreciendo la municipalidad a partir de octubre. Previa inscripción los vecinos podrán acceder a un servicio en donde caminarán acompañados de un monitor y guías del Parque Bicentenario por una hora. Sumado a todos los talleres y actividades disponibles, el municipio, a través de su tarjeta Mi Vita, organizó una campaña para conmemorar a los adultos mayores de Vitacura este 20 de octubre con un show por zoom con la participación del cantante José Alfredo Fuentes

“Esta es la campaña ‘Grandes Vecinos’ que comenzó a inicio del mes pasado, invitando a todos los adultos mayores con Tarjeta Mi Vita, a inscribirse a través de un formulario, para acceder a una de los 2.000 regalos con sentido que confeccionamos especialmente para el Dia del Adulto Mayor”, comentó Sandra Giglio, directora de Tarjeta Mi Vita

Más allá de la entretención y la herramientas que pueden otorgar los talleres, el municipio de Vitacura también se preocupa de los problemas económicos o de salud que pueden presentar sus vecinos. Es a través de su departamento de Asistencia y Acción Social que se ofrecen diversos servicios y programas, enfocados en ayudar y facilitar la vida de los adultos mayores

Macarena Molina, jefa del departamento de Asistencia y Acción Social de Vitacura, conversó sobre la gran cantidad de programas enfocados en los adultos mayores disponibles, señalando que esto se debe al interés que existe en que los vecinos permanezcan en la comuna pese a la disminución de sus ingresos

“Hay un grueso muy importante de adultos mayores en la comuna. Son personas que estaban trabajando y compraron una casa en Vitacura, pero que ahora no cuentan con los recursos para sustentarse. No queremos que se vayan de la comuna, ya que aquí está su red de amistades, atención de consultorio y vida de barrio”, dijo Molina

Exención de aseo domiciliario, servicios legales, asistencia social, plan asistencial, apoyo en pago de cuentas básicas o gastos comunes, subsidio económico, compañía a través de voluntarios, teleasistencia, Vitacuidados y Vitaturismo, son algunos de los programas con los que hoy cuenta la municipalidad

Debido a la pandemia la cantidad de solicitudes para ingresar a estos programas y acceder a los beneficios han aumentado, ya que como indicó Macarena Molina, muchos adultos mayores sufrieron problemas de salud y/o recibieron a familiares en sus casas, creciendo el gasto del hogar

Para postular se debe contar con el Registro Nacional de Hogares y cumplir con los requisitos que cada programa cuenta, siendo este en general un tope de ingreso por pensión estatal. La solicitud se puede realizar de manera presencial o remota, presentandola tanto la persona interesada directamente, como familiares o vecinos

“Muchos familiares les transfieren plata, pero no los visitan. Nosotros queremos generar un impacto, para que no sean números sino que se sientan acompañados. Si no es por la ayuda social, en muchos casos, están solos”, afirmó la jefa del departamento de Asistencia y Acción Social de Vitacura

La pandemia obligó a diversas actividades a adaptarse a lo remoto, siendo las destinadas a los adultos mayores las que más se vieron afectadas. Pese a ello Vitamayor logró captar la atención de los vecinos, anticipando que los próximos talleres continuarán con la opción online. Sumado a ello, la asistencia de salud y socioeconómica continúa funcionando durante todo el año, siendo fundamental contar con el registro social de hogares para postular a los beneficios

Entornointeligente.com