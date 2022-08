Nem universidades nem politécnicos querem mais vagas no superior

Entornointeligente.com /

O número de estudantes que querem entrar no ensino superior é maior do que as vagas disponíveis. Serão cerca de 60 mil os candidatos no final da 1.ª fase de ingresso, que termina à meia-noite desta segunda-feira, que procuram um dos 53 mil lugares abertos para o próximo ano lectivo. Nem as universidades nem os politécnicos querem que sejam abertas vagas extraordinárias, solução usada nos últimos dois anos para responder ao aumento de procura. O Governo ainda não tomou uma decisão.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com