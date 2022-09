Nem a Rússia se retira, nem a Ucrânia se rende

Entornointeligente.com /

Ou a Rússia retira as suas tropas da Ucrânia ou esta faz cedências territoriais que ponham fim à guerra. Foi o que disseram mais de 21 mil pessoas de 22 Estados dispersos pelo globo, num inquérito organizado pela Open Society: 50% entendem que a paz se alcança no primeiro caso e 13% no segundo. Nem Rússia nem Ucrânia aceitarão um destes cenários . Seria admitir a derrota.

