Nel mese di luglio in Spagna per caldo e covid 10.000 morti in più rispetto al 2019 (audio notizia)

Lo scorso luglio, quando sono state registrate temperature record in quasi tutto il Paese, in Spagna sono morte quasi 40.000 persone, 9.646 in più rispetto allo stesso mese del 2019 includendo anche quelle per covid.

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, tra il 4 e il 31 luglio sono stati registrati 39.924 decessi, 9.168 e 7.971 in più rispetto all’equivalente periodo degli anni 2020 e 2021, rispettivamente, quando il Paese era nel pieno della pandemia covid.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

