Neil Young homenajea a su difunto mánager en su nuevo álbum en directo

El músico canadiense Neil Young ha publicado el álbum Noise & Flowers , que recoge una selección de los temas clásicos que ofreció en los conciertos de su última gira europea y en el que homenajea a su mánager Elliot Roberts , fallecido en 2019.

Grabado hace dos años durante nueve fechas en distintos países del continente, Noise and flowers contiene una selección de temas clásicos del cantante ejecutados sobre el escenario junto con su banda Promise of the Real , quienes respaldan a Young desde 2015.

Según informa Warner Music en una nota de prensa, el compositor ha afrontado la gira como una oportunidad para honrar el legado de su mánager, algo que el propio músico ha confirmado en las notas interiores del disco al afirmar: «Tocar en su memoria hizo de este tour uno de los más especiales».

El homenaje a Roberts, quien fue mánager del artista durante 50 años, se ha materializado en la inclusión de canciones míticas como Mr. Soul , Helpless o Rockin’ in the Free World , a las que se unen temas de los setenta como Field of Opportunity o On the Beach y los éxitos de los noventa From Hank to Hendrix o Throw Your Hatred Down.

Noise and flowers se ha publicado en formato de vinilo doble, edición digital y CD, y podrá encontrarse acompañado de una grabación en Blu Ray de la gira, dirigida por Bernard Shakey y Daryl Hannah, en sus ediciones más exclusivas en formato caja.

