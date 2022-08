Entornointeligente.com /

Negros são maioria entre candidatos, mas só na disputa por cargos com menor relevância política Brancos continuam sendo maioria entre os candidatos a cargos de presidente, vice-presidente, governador, senador e deputado federal. Por Victor Farias — São Paulo

19/08/2022 04h01 Atualizado 19/08/2022

O número de candidatos negros é maior que de candidatos brancos pela primeira vez em uma eleição geral, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os pretos e pardos, no entanto, são maioria apenas na disputa para cargos de menor peso político — deputado estadual e deputado distrital, no DF.

O candidato médio segue sendo branco para os demais cargos: presidente, vice-presidente, governador, senador e deputado federal.

Pesquisador do Insper, Michael França afirma que existe uma «ordem de dificuldade no sistema político», em que cargos como presidente e governador são mais difíceis de serem acessados que o de deputado estadual.

«É natural tentar se concentrar onde seria um pouco mais tranquilo conseguir acessar o sistema político e, depois, com o tempo, ir migrando para tentar se candidatar em posições mais concorridas», afirma.

Na mesma linha, o pesquisador do Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Publico, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV Ivan Mardegan afirma que as minorias vão aparecer primeiro em cargos mais «permeáveis». «As barreiras são quebradas primeiro nos níveis mais fáceis», explica.

«A partir do momento que grupos minorizados passam a romper barreiras nesses níveis menores, você começa a conseguir acessar níveis maiores», diz.

O crescimento no percentual de candidatos negros ocorre em um contexto de criação de políticas públicas para aumentar a representatividade de minorias em cargos eletivos. A evolução de candidaturas de pretos e pardos nos últimos quatro anos, no entanto, não foi homogênea entre os cargos disputados.

Enquanto houve crescimento percentual em candidaturas negras a governador, deputado federal e deputado estadual, foi registrada uma redução nos que disputam a presidência da República, postos no senado e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Entre as legislações criadas estão a reserva de recursos e de tempo de propaganda de forma proporcional entre candidatos brancos e negros e a nova regra que determina que os votos nos candidatos a deputado federal negros e mulheres serão contados em dobro no cálculo dos recursos públicos destinados aos partidos.

Mardegan acredita que possíveis mal usos dessas leis, por exemplo por candidatos brancos que se classificam como negros para ganhar mais tempo de televisão, é «marginal». Segundo o pesquisador, isso não deve ser vinculado ao aumento das candidaturas.

«No geral, eu acho que esse não é um assunto para ser vinculado ao aumento das candidaturas, isso é marginal, isso não explica esse movimento. Esse é um movimento muito maior, é um movimento realmente de mudança política», afirma.

Apesar do aumento nas candidaturas de negros, os dois pesquisadores afirmam que, mais importante que ter postulantes a cargos públicos, é ter pretos e pardos eleitos.

«Em ultimo caso, a gente tem esse cenário positivo, que é ter mais oferta de candidatos negros e mulheres, mas na hora do vamos ver, de eleger de fato, a gente não está conseguindo eleger tanto mulheres quanto negros», diz França.

Na última eleição geral, em 2018, apenas 444 candidatos pretos e pardos foram eleito no país para os cargos de deputados distritais, estaduais, federais e senador. O número equivale a 27,3% do total de vagas disponíveis.

«A gente precisa aprimorar mais. Precisa enxergar por que a gente aumentou as candidaturas de pessoas negras e mulheres, mas isso não se refletiu em mais pessoas eleitas. Será que não precisam ser fomentada ou priorizadas lideranças políticas femininas ou de pessoas negras dentro de partidos?», questiona Mardegan.

