Negociações de comércio entre EUA e Taiwan para evitar pressão da China

Entornointeligente.com /

No ano passado, 42% das exportações de Taiwan tiveram como destino a China e Hong Kong, o que deixa a ilha vulnerável a uma potencial coerção comercial e económica da parte de Pequim. Uma situação que, à medida que a tensão aumenta na região, as autoridades taiwanesas querem evitar, tendo chegado a acordo com os EUA (destino de 14% das suas exportações em 2021) para dar início no outono a negociações comerciais ao abrigo de uma iniciativa apresentada já em junho.

A coerção comercial é um trunfo que a China tem por hábito usar. No ano passado, depois de a Lituânia sair de um acordo regional de cooperação com Pequim, os chineses começaram a colocar entraves às importações de produtos lituanos, com a situação a piorar e a transformar-se num embargo total e pressão sobre outros parceiros após Vilnius ter autorizado a abertura de um escritório de Taiwan.

No início do mês, após a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, ter visitado a ilha, Pequim bloqueou as importações de citrinos taiwaneses e outros alimentos. Mas estes representam apenas 0,5% das exportações para a China – apesar de afetarem produtos de zonas rurais onde a presidente Tsai Ing-wen tem grande apoio. Pequim não mexeu nos chips de alta qualidade – a ilha é responsável por 90% da produção mundial – que estão hoje em todos os produtos eletrónicos, muitos deles fabricados na China.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Taiwan espera que as negociações com os EUA possam, um dia, resultar num acordo de livre comércio, mas para já irá procurar o aprofundamento das relações económicas e tecnológicas. Ao mesmo tempo, as relações entre Washington e Pequim estão no seu nível mais baixo em anos, tendo a visita de Pelosi – a mais alta representante norte-americana a viajar para a ilha em 25 anos – agravado a situação. Em resposta, a China lançou os maiores exercícios militares com fogo real em redor de Taiwan, que respondeu com as suas próprias demonstrações de força, e mantém-se o clima de tensão na região.

Avisos de Pequim Em relação ao anúncio das negociações ao abrigo da Iniciativa EUA-Taiwan sobre o Comércio do Século XXI, Pequim já deixou claro o seu desagrado, pedindo a Washington que se «abstenha de assinar acordos» com Taipé. A China vê a ilha como uma província rebelde e considera que estas negociações têm «conotações soberanas», sendo um incentivo à independência – só reconhecida por 14 países. «O lado chinês tomará medidas resolutas para garantir a soberania e a integridade territorial e aconselha o lado norte-americano a não julgar mal a situação», disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin.

A política oficial dos EUA, que a Casa Branca reitera em inúmeras ocasiões que não mudou, é de oposição à declaração de independência de Taiwan e à mudança do estatuto da ilha por parte da China através da força. Este é um cenário que Pequim não rejeita, sendo os chineses acusados por Taipé de terem estado a preparar uma invasão com os últimos exercícios militares. Na prática, a política norte-americana é de «ambiguidade estratégica» quanto a uma eventual intervenção em caso de invasão, apesar de apoiar militarmente a ilha – mesmo não tendo relações diplomáticas, só laços informais. Depois de Pelosi, e como tem sido habitual, outros congressistas dos EUA já estiveram em Taiwan.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com