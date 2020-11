Dragon Ball Super, manga 66: ¿Goku usará una nueva transformación para vencer a Moro?

Entornointeligente.com /

Como todos los meses, el manga de Dragon Ball Super presenta su capítulo oficial y, a escasos días del estreno, los primeros spoilers ya están dando de qué hablar entre el fandom.

En esta ocasión, se sabrá más de la batalla entre Moro vs. Goku y cuál fue la acción del saiyajin tras el sorpresivo último ataque del villano.

Advertencia de spoilers

La nueva transformación de Goku para Dragon Ball Super Con una historia en su punto más critico, Dragon Ball Super, manga 66 , nos posiciona otra vez en la pelea que tienen Moro vs. Goku . Como se recuerda, el hechicero se unió a la Tierra para absorber su poder y así poner en peligro al planeta.

Sin saber qué hacer, todo indica que el saiyajin tendrá que incrementar más su fuerza y llegar a una transformación no vista hasta ahora. De acuerdo a la información brindada por Ryokutya, popular insider japonés en la comunidad, Goku aumentará de tamaño y así nivelará la forma que ha alcanzado Moro tras absorber nueva energía.

Dragon Ball Super manga 66 ya presentó sus primeros spoilers. Foto: Shueshia

Sin mayores detalles, de alguna forma, Son Goku logrará desbloquear la posibilidad de canalizar su poder y dar una nueva forma a su cuerpo, habilidad que los fanáticos no lo han visto hacer hasta el momento

Vegeta, así como el resto de Guerreros Z, quedan impactados con la nueva transformación de Goku. Foto: Shueshia

Dragon Ball Super: fechas de estreno hasta el capítulo 70 del manga Dragon Ball Super. Foto: Toei Animation

Con la pelea entre Moro y Goku casi llegando a su final, seguidores esperan con ansias la llegada de los siguientes capítulos, que pondrán en evidencia qué pasará entre los dos. Estas son las fechas confirmadas de las últimas entregas

Dragon Ball Super manga 66 – 20 de noviembre de 2020 Dragon Ball Super manga 67 – 20 de diciembre de 2020 Dragon Ball Super manga 68 – 20 de enero de 2021 Dragon Ball Super manga 69 – 19 de febrero de 2021 Dragon Ball Super manga – 18 de marzo de 2021

