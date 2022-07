Neemias Queta pode representar Portugal na pré-qualificação para o Euro2025

Entornointeligente.com /

O basquetebolista Neemias Queta, o primeiro português a atuar na Liga norte-americana (NBA), afirmou este sábado que há a possibilidade de representar a seleção nacional na pré-qualificação para o Campeonato da Europa 2025, no próximo mês.

«É sempre um objetivo jogar pela seleção. Infelizmente, não foi possível representar ainda Portugal, devido ao compromisso com a equipa [Sacramento Kings]. Fui jogar a ‘Summer League’, mas sinto que temos oportunidade de fazer a pré-qualificação para o EuroBasket. Vou estar presente», assegurou o poste, à margem da inauguração de um campo de basquetebol 3×3 em sua homenagem, no Bairro da Assunção, em Cascais.

Neemias Queta tinha integrado a pré-convocatória para os derradeiros jogos da equipa orientada pelo selecionador Mário Gomes na pré-qualificação para o Mundial2023, que se realizaram em junho, mas acabou por não constar da lista final para jogar pela equipa de Sacramento na Liga de verão da NBA.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Agora, Queta espera poder dar o seu contributo nos duelos com a Roménia, em 25 de agosto, e com o Chipre, três dias depois, na primeira janela da segunda ronda da pré-qualificação, com o primeiro a disputar-se em solo romeno e o segundo em Odivelas.

Depois da época de estreia no principal campeonato de basquetebol do mundo, Queta espera «continuar a evoluir» na segunda temporada, na qual os Sacramento Kings têm várias mudanças, a começar pelo técnico, Mike Brown, que tem sido importante.

«Tem sido muito incentivador para mim e todos os jovens da equipa. Sei que temos muitos jogos na época e que vai chegar a altura em que vou poder demonstrar o meu valor. Tenho um contrato de ‘duas vias’ e, portanto, dá para poder fazer jogos na ‘J-League’. Quando a oportunidade chegar, sei que vou estar pronto», expressou.

As alterações nos Kings levam Neemias Queta a acreditar numa qualificação para os ‘play-offs’ da NBA, um objetivo que não foi conseguido na última temporada, mas nota o grupo «confiante e rejuvenescido para poder alcançar esse tipo de objetivo» agora.

Queta, de 23 anos e com 2,13 metros, não esconde o objetivo e ambição de poder vir a conquistar o campeonato da NBA, mas lembrou que ainda tem «muito por descobrir»: «Tenho estado a trabalhar para que a equipa consiga trazer troféus para Sacramento».

O basquetebolista, natural do Vale da Amoreira, na Moita, esteve presente em Cascais para a inauguração de um campo de basquetebol ‘3×3’ desenhado pelo artista OATS, que já tinha feito trabalhos idênticos para os atletas Kobe Bryant e Ticha Penicheiro.

«Quando estava a crescer, não havia muitos campos com estas condições. Espero que possam aproveitar e usufruir deste tipo de iniciativas», disse Neemias Queta, ladeado pelos presidentes da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Câmara Municipal de Cascais, Manuel Fernandes e Carlos Carreiras, respetivamente, presentes no evento.

Manuel Fernandes recordou que esta homenagem a Queta se efetua precisamente um ano depois da entrada do basquetebolista na NBA, através do ‘draft’ realizado no dia 30 de julho de 2021, no qual foi o 39.º jogador selecionado, pelos Sacramento Kings.

«Conseguiu o que muitos sonham e poucos conseguem, restrito aos predestinados, de estar no campeonato mais lendário do mundo, a NBA. O Neemias concretizou o sonho, mas também vai possibilitar o sonho dos jovens que agora também acreditam», frisou.

Já Carlos Carreiras, sublinhou que a inauguração de vários campos de basquetebol no município de Cascais em homenagem a grandes figuras da modalidade vai mais além do desporto, dirigindo-se à saúde e à coesão social, deixando também elogios a Queta.

«O Neemias é um campeão da vida e isso levou-o pelo desporto e pela própria atitude, entrega e ambição, com humildade. É uma inspiração», realçou, nos discursos que se sucederam ao descerramento da placa que simboliza a inauguração do novo recinto.

No final da cerimónia, Neemias Queta e o artista OATS foram os protagonistas de uma sessão de autógrafos, que contou com a participação de dezenas de pessoas, a maioria jovens basquetebolistas do concelho, que pretendiam ver de perto um dos seus ídolos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com