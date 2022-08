Nebulizadores infantiles pueden superar los Bs.100

Entornointeligente.com /

Quienes poseen alguna afección respiratoria, principalmente a una temprana edad, suelen utilizar nebulizadores portátiles, fáciles de incluir en la rutina diaria, ya que, su función es agilizar el proceso de nebulización sin tener que acceder a un centro médico.

«A mi niño le mandaron dos nebulizaciones diarias, pero me da miedo llevarlo a algún centro médico y que le pongan esas mascarillas porque cuando tenía Covid-19 también me asignaron nebulizaciones, me da miedo que se contagie y por eso prefiero hacerle el tratamiento en casa», explicó María Lozada, madre.

Agregó que el artículo le ha funcionado en distintas ocasiones, ya que, es de larga duración y cuenta con mascarillas reutilizables.

Al realizar un recorrido a través de distintas farmacias, pudo constatarse que los nebulizadores pueden encontrarse a partir de los Bs.75 e incluso en algunos lugares, alcanza los Bs.100 dependiendo de las especificaciones. /DB/ct

Luis Maizo

Tags: diario avance nebulizadores Salud

