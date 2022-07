Índice Doing Business permite recabar información sobre desempeño empresarial

Entornointeligente.com /

En un documento de trabajo divulgado este miércoles, el Fraser Institute exhorta a instituciones académicas y de investigación a retomar el Índice Doing Business realizando ciertas modificaciones en su metodología. Por ejemplo, llama a revisar las preconcepciones sobre los procesos administrativos y judiciales en los países; tomar nuevamente en cuenta los indicadores sobre regulación laboral y, en general, prestar atención a la diferencia entre lo establecido en las leyes y lo que se lleva a la práctica en materia de regulación.

Rocío Guijarro, gerente general de Cedice Libertad, considera oportuna esta nueva iniciativa de «revivir» el Índice Doing Business, de particular utilidad para medir un componente esencial de la libertad económica de los países, como lo es el entorno de los negocios y la facilidad o dificultad para llevarlos a cabo en un país. No en vano, este Índice formó parte durante muchos años del Índice de Libertad Económica en el Mundo, también elaborado por el Fraser Institute.

«Los obstáculos y limitaciones impuestos por marcos regulatorios, así como un exceso innecesario de trámites ocasiona que las empresas no quieran invertir en un país y representan un atentado contra la libertad económica. El Índice Doing Business monitoreaba esta realidad en casi 200 territorios, por lo que su información era muy valiosa para la toma de decisiones tanto por parte de las empresas como en el ámbito de las políticas públicas», subrayó Guijarro, quien recordó que en la última edición publicada del Índice Venezuela se ubicó en el puesto 188 entre los 190 países evaluados.

Más información sobre la propuesta de relanzar el Índice Doing Business puede encontrarse en este enlace: https://cedice.org.ve/avada_portfolio/doingbusiness20/

