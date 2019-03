Índia interdita espaço aéreo a aviões Boeing 737 MAX – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O Governo indiano proibiu a partir de hoje os aviões Boeing 737 MAX de usarem o seu espaço aéreo, depois do acidente aéreo na Etiópia no domingo que causou a morte das 157 pessoas a bordo. Depois de anunciar na terça-feira à noite a suspensão “imediata” de voos operados com esses aparelhos pelas duas companhias aéreas indianas – Jet Airways e Spicejet -, o Ministério da Aviação Civil esclareceu na sua conta na rede social Twitter que a medida também inclui a proibição de usar o seu espaço aéreo. Hoje, também, os Emirados Árabes Unidos, a Malásia, a Nova Zelândia e as ilhas Fiji anunciaram a decisão de encerrar o espaço aéreo aos aviões Boeing 737 MAX.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

Entornointeligente.com