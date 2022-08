Áncash: incendio forestal lleva más de 24 horas activo y destruye áreas naturales

Entornointeligente.com /

El siniestro inició el pasado domingo 21 de agosto y de acuerdo con los últimos reportes aún continúa activo. La plataforma indicó que el incendio ya destruyó más de 50 hectáreas de pastos naturales y 120 metros cuadrados de cultivos de tarwi o chocho. En la víspera, el personal de la municipalidad distrital y pobladores de la zona realizaron acciones de sofocación del fuego, pero no lograron controlar el incendio. El responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Cajay, informó que el siniestro afectó los sitios arqueológicos de Ushcugaga y Pirushtu de Cajay II. Además, indicó que cerca de la zona del evento se encuentran expuestas una antena de telefonía y línea de electricidad. «El incendio es de gran magnitud y continúa expandiéndose por más sectores», indica la comunicación del COER Áncash. No obstante, informaron que hasta el momento, no se registran daños a la vida y la salud de las personas. (FIN) GHD/LZD También en Andina: Ministros trasladan a Lima a turista herida y a cuatro fallecidos en el accidente ocurrido el domingo último en el sector de Abra Málaga, de la red vial Cusco-Quillabamba. ?? https://t.co/GOZNQSavVD pic.twitter.com/1Z5ehq2pcM

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 23, 2022 Publicado: 23/8/2022

