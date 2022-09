Entornointeligente.com /

Luego que Manu Ginóbili ingresara al Salón de la Fama, varios jugadores y ex jugadores se pronunciaron y dedicaron felicitaciones al ex jugador por pertenecer al salón de las leyendas, donde su legado continuará y estará acompañado de otras leyendas del baloncesto.

Shaquille O’Neal, fue uno de esos jugadores que se topó en varias ocasiones con Ginóbili, cuando jugaba para los San Antonio Spurs y luego de ver a su colega entrar a dicho salón, el ex pívot de los Lakers no pudo evitar bromear luego de felicitarlo.

«Estoy feliz por Manu, definitivamente merecía estar allí, al igual que Tim Hardaway y Del Harris», expresó Shaq a medios internacionales. En la ceremonia, Manu no contuvo sus lágrimas al hacer un recordatorio de lo que fue su recorrido en el mejor baloncesto del mundo, y tras esta situación, el ex Laker, no dudó en bromear.

«Los jugadores reales como yo, no lloramos tanto», dijo Shaq en tono de burla refiriéndose a Ginóbili. Aunque Manu no ha hecho algún comentario aún, muchos aficionados estiman el comentario del ex pívot como una riña con el argentino, mientras que otros lo ven sólo como un comentario de amistad y de felicidades por tan grandioso logro, siendo el primer argentino en la historia en conseguir dicha entrada.

