NBA retirará de la liga el número 6 en honor a Bill Russell

Entornointeligente.com /

CHICAGO.- La NBA retirará de forma permanente el número 6 de sus 30 franquicias en honor al legendario pívot de los Boston Celtics Bill Russell, fallecido el pasado 31 de julio a los 88 años, informó este jueves la liga de baloncesto estadounidense.

«El incomparable éxito de Bill Russell en la pista y su activismo a favor de los derechos civiles merecen ser honrados de una manera única e histórica. Retirar de forma permanente el número 6 de las franquicias garantiza que la carrera de Bill se reconozca para siempre», aseguró el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Bill Russell conquistó once títulos de la NBA en trece temporadas en la liga, todas vividas con la camiseta de los Boston Celtics, entre 1956 y 1969, siendo el jugador más exitoso de la historia del deporte norteamericano.

Russell fue además el primer técnico afroamericano en la historia de la NBA, al aceptar una posición de jugador-entrenador de 1966 a 1969, cuando Red Auerbach pasó a la directiva de la franquicia, consiguiendo los títulos de 1968 y de 1969.

Alcanzó doce finales de la NBA en sus trece años en la liga, siendo cinco veces MVP de la NBA, doce veces All-Star, cuatro veces líder de rebotes (promedió 22.5 por encuentro en su carrera) y es miembro del Salón de la Fama de la NBA desde 1975.

EFE

The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl

— NBA (@NBA) August 11, 2022

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com