NBA Power Ranking: Dónde se encuentran los Nets, Lakers y resto equipos

El draft de la NBA de 2022 está en el espejo retrovisor, la liga de verano ha ido y venido y la mayoría de los agentes libres han firmado nuevos acuerdos. LeBron James firmó una extensión de contrato por dos años y $97.1 millones con Los Angeles Lakers el miércoles antes de su quinta temporada con la franquicia, que marcará su permanencia más larga con un equipo desde que pasó los primeros siete años de su carrera con los Cleveland Cavaliers .

Varios otros veteranos de la liga firmaron extensiones, incluido el base de los Philadelphia 76ers , James Harden , el base de los Portland Trail Blazers , Damian Lillard , y el base de los Washington Wizards , Bradley Beal , así como el base de los Chicago Bulls , Zach LaVine . Los All-Stars de la NBA de 2022 Devin Booker , Karl-Anthony Towns y el MVP reinante Nikola Jokic firmaron extensiones Supermax para permanecer con los Phoenix Suns , Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets , respectivamente. La clase del draft de 2019 también tuvo grandes días, ya que Ja Morant , Zion Williamson y Darius Garland firmaron extensiones de novatos.

Selecciones Editoriales Calendario NBA 2022-23: Los partidos que no querrás perderte esta temporada 4d Servicios de ESPN ¿Qué buscan los Lakers con la extensión de contrato de LeBron? 5d ESPN Digital ¿Jazz cometería un error si no cambia a Mitchell antes de la temporada? 2d ESPN Digital 2 Relacionado Algunos nombres notables optaron por cambiar de equipo, incluido el ex base de los Dallas Mavericks , Jalen Brunson , quien firmó un contrato de cuatro años y $104 millones con los New York Knicks . Y el Utah Jazz envió ondas de choque a lo largo de la liga cuando cambiaron al hombre grande Rudy Gobert , tres veces Jugador Defensivo del Año, a Minnesota.

¿El ex compañero de equipo de Gobert, Donovan Mitchell , se unirá a Brunson en Nueva York? ¿Y el otro equipo de Nueva York? ¿Comenzará Kevin Durant la temporada con la camiseta de los Brooklyn Nets ? Nuestros expertos de la NBA analizan dónde se encuentra cada equipo después de una ola salvaje de agencia libre, además de qué preguntas quedan antes de la temporada 2022-23.

Nota : Estas clasificaciones se basan en dónde los miembros de nuestro panel (Kendra Andrews, Tim Bontemps, Jamal Collier, Nick Friedell, Andrew Lopez y Kevin Pelton de ESPN) creen que los equipos están ubicados de camono a la próxima temporada, teniendo en cuenta el movimiento potencial de jugadores. Probabilidades de título para 2023 según Caesars Sportsbook.

Ilustración de ESPN 1. Golden State Warriors Posterior a las Finales : 1 Probabilidades de título en 2023 : +550

Los Warriors perdieron a Gary Payton II y Otto Porter Jr ., pero trajeron a Donte DiVincenzo y JaMychal Green , dos jugadores que, sobre el papel, encajan en el sistema de los Warriors. Si se ven tan bien con Golden State en la realidad como lo hacen hipotéticamente, además de que sus jóvenes den el siguiente paso y su núcleo permanezca igual, los Warriors deberían ser igual de peligrosos en 2022-23. — Andrews

2. Boston Celtics Posterior a las Finales : 2 Probabilidades de título en 2023 : +450

Después de luchar ofensivamente durante los playoffs, Boston agregó dos armas importantes, el base Malcolm Brogdon y el alero Danilo Gallinari , sin sacrificar a un solo jugador de la rotación de ocho hombres que llevó a los Celtics a las Finales de la NBA de la temporada pasada. Salvo que se produzcan movimientos exitosos, Boston entrará en la próxima temporada como uno de los equipos más profundos de la NBA. — Bontemps

3. Milwaukee Bucks Posterior a las Finales : 3 Probabilidades de título en 2023 : +800

¿Habrían regresado los Bucks a las Finales de la NBA si Khris Middleton hubiera estado saludable para su enfrentamiento de segunda ronda con los Celtics? Nunca sabremos la respuesta, pero Milwaukee está trayendo de vuelta a prácticamente todo su roster: los Bucks volvieron a firmar a Bobby Portis , Pat Connaughton , Wesley Matthews y Jevon Carter . Agregaron a Joe Ingles , quien cumplirá 35 años en octubre y viene de un desgarro del ligamento anterior cruzado, pero si puede recuperar su forma anterior a la lesión, podría agregar algo de profundidad de ala que tanto necesita. — Collier

4. Memphis Grizzlies Posterior a las Finales : 4 Probabilidades de título en 2023 : +2000

El mayor movimiento de Memphis en la temporada baja fue conseguir un contrato máximo de cinco años para el escolta superestrella Ja Morant . Firmar a su suplente, Tyus Jones , con un nuevo contrato tampoco fue poca cosa. El impacto de perder a Kyle Anderson , una parte clave de su rotación en la zona delantera, será algo a monitorear la próxima temporada. — Bontemps

5. Phoenix Suns Posterior a las Finales : 7 Probabilidades de título en 2023 : +800

¿Qué sucede cuando Deandre Ayton regrese al campamento? El hombre grande firmó una hoja de oferta con los Indiana Pacers durante la agencia libre, pero ese trato fue rápidamente igualado por los Suns. Ayton promedió 17.2 puntos y 10.2 rebotes la temporada pasada y ha promediado un doble-doble en cada una de sus cuatro temporadas en la liga. Ahora, tiene la oportunidad de seguir construyendo con los Suns, que vienen de 64 victorias, la mejor marca de la liga. — Lopez

6. LA Clippers Posterior a las Finales : 8 Probabilidades de título en 2023 : +800

Con el regreso de Kawhi Leonard , los Clippers han creado una de los rosters mas caros en la historia de la NBA al volver a firmar a Nicolas Batum y Amir Coffey , extender a Ivica Zubac con un aumento y agregar a John Wall . A los Clippers les queda un lugar para una batalla en el campo de entrenamiento, que podría ser para un reemplazo del difunto Isaiah Hartenstein como respaldo de Zubac en el medio. — Pelton

7. Miami Heat Posterior a las Finales : 6 Probabilidades de título en 2023 : +1400

Perder a P.J. Tucker duele: era popular en el vestuario y una pieza importante de un equipo que estuvo a un par de jugadas de llegar a las Finales. El Heat volvió a firmar a Victor Oladipo y Dewayne Dedmon , pero no han encontrado esa pieza adicional que los ayudaría a llegar a la cima en el Este. La fábrica de rumores continuará conectándolos con Kevin Durant y Donovan Mitchell , pero queda por ver si tienen las piezas para hacer realidad cualquiera de los tratos. — Friedell

8. Dallas Mavericks Posterior a las Finales : 5 Probabilidades de título en 2023 : +2200

Si bien los Mavericks cambiaron por Christian Wood y firmaron a JaVale McGee para transformar drásticamente el aspecto de su línea frontal, el movimiento que se cierne sobre Dallas de cara a la próxima temporada es que Jalen Brunson se fuepara firmar con los Knicks. Ahora, Dallas ingresará al campamento de entrenamiento con solo dos manejadores de balón en su lista, aunque son dos bastante buenos en la superestrella Luka Doncic y la adquisición de mitad de temporada 2021-22, Spencer Dinwiddie . — Bontemps

9. Denver Nuggets Posterior a las Finales : 9 Probabilidades de título en 2023 : +2000

Los Nuggets finalmente estarán saludables la próxima temporada con el regreso de Jamal Murray y Michael Porter Jr ., lo que debería ayudar a Denver a dar un paso adelante. La pérdida de Monte Morris es dolorosa, pero la adquisición de Ish Smith como base suplente debe ayudar. La firma de Bruce Brown y Kentavious Caldwell-Pope coloca a más jugadores de impacto en torno al dos veces MVP Nikola Jokic . — Andrews

10. Philadelphia 76ers Posterior a las Finales : 11 Probabilidades de título en 2023 : +1600

Los 76ers sabían que necesitaban reforzar algunas debilidades esta temporada baja, a saber, el atletismo, los rebotes y la dureza. Al agregar a Anthony Melton, Danuel House Jr . y P.J. Tucker , Filadelfia hizo precisamente eso. Esos movimientos fueron posibles en gran parte porque James Harden aceptó un recorte salarial, lo que indica que todos en la franquicia están avanzando en la misma dirección. — Bontemps

11. Minnesota Timberwolves Posterior a las Finales : 12 Probabilidades de título en 2023 : +3500

Los Timberwolves hicieron el movimiento impactante de la temporada baja cuando entregaron varias selecciones de draft para traer a Rudy Gobert , posiblemente el mejor jugador defensivo de la NBA, para emparejarse con otro centro All-NBA en Karl-Anthony Towns . Entre ver qué tan bien encajan esos dos y cómo evoluciona la estrella en ciernes Anthony Edwards , habrá pocos equipos más intrigantes para ver la próxima temporada que Minnesota, una frase que rara vez se ha dicho a lo largo de los más de 30 años de la franquicia. — Bontemps

12. Toronto Raptors Posterior a las Finales : 15 Probabilidades de título en 2023 : +2800

Los Raptors no llamaron la atención esta temporada baja, reteniendo a Chris Boucher y Thaddeus Young para continuar con un roster con tantos jugadores intercambiables de 6’8″ (2.03 metros) como cualquier otro equipo en la NBA. Y aunque el drama en curso que rodea a Durant continúa persistiendo en la franquicia, se ha dejado en claro que el Novato del Año, Scottie Barnes , no será parte de ningún paquete potencial. — Bontemps

13. Brooklyn Nets Posterior a las Finales : 10 Probabilidades de título en 2023 : +1800

El verano de descontento continúa para los Nets. Dónde aterrizará finalmente Kevin Durant sigue siendo la pregunta más grande en la liga, y el futuro de Kyrie Irving en Brooklyn podría ser la segunda más grande. Los Nets agregaron a Royce O’Neale y T.J. Warren y pudieron retener a Patty Mills y Nic Claxton . Brooklyn podría tener una lista peligrosa si Ben Simmons puede volver a estar en forma la próxima temporada, pero el futuro de Durant se cierne sobre todo. — Friedell

14. Chicago Bulls Posterior a las Finales : 13 Probabilidades de título en 2023 : +5000 Chicago hizo algunas adiciones menores, los veteranos Andre Drummond y Goran Dragic , en la agencia libre, pero la salud de Lonzo Ball será quizás su mayor argumento de cara al campo de entrenamiento. Los Bulls eran un equipo diferente con Ball en la cancha, pero el club se ha mantenido vago sobre el estado de su recuperación de una lesión en la rodilla izquierda que terminó con la temporada en enero. Los Bulls tienen la esperanza de que esté listo para el inicio del campamento. — Collier

15. Atlanta Hawks Posterior a las Finales : 19 Probabilidades de título en 2023 : +5500

Los Hawks tuvieron una de las mayores sorpresas de la temporada baja a fines de junio cuando cambiaron al base All-Star Dejounte Murray por tres selecciones de primera ronda (dos sin protección). Ahora los Hawks avanzan con un perímetro de Murray y Trae Young . Atlanta también agregó a Justin Holiday y Aaron Holiday en acuerdos separados, reuniendo a dos de los tres hermanos Holiday de la liga y al mismo tiempo tomando a Frank Kaminsky . Pero todos los ojos estarán puestos en cómo se combinan Young y Murray una vez que comience el campamento de entrenamiento. — Lopez

16. New Orleans Pelicans Posterior a las Finales : 16 Probabilidades de título en 2023 : +3500

Ha sido una temporada baja relativamente tranquila en New Orleans, aparte de que Zion Williamson firmó una extensión máxima de cinco años para el novato designado. Pero eso es lo que sucede cuando ingresas a la temporada baja con 14 contratos garantizados y una primera ronda. Los Pelicans seleccionaron a Dyson Daniels con la selección general número 8 que recibieron de los Lakers en el acuerdo de Anthony Davis . Ahora, la atención se centrará en que Williamson se ponga al día después de perderse toda la temporada 2021-22. — Lopez

17. Cleveland Cavaliers Posterior a las Finales : 18 Probabilidades de título en 2023 : +12500

Los Cavs abordaron algunos elementos en su lista de verificación de temporada baja: firmar a Darius Garland con una extensión máxima de cinco años, traer de vuelta a Ricky Rubio después de su rotura del ligamento anterior cruzado en diciembre y agregar al gran suplente Robin López. Sin embargo, Collin Sexton sigue sin firmar después de que Cleveland extendió una oferta calificada antes del inicio de la agencia libre, convirtiéndolo en un agente libre restringido. — Collier

18. Los Angeles Lakers Posterior a las Finales : 17 Probabilidades de título en 2023 : +950

Los Lakers contrataron al muy respetado Darvin Ham como entrenador y priorizaron sabiamente a los jóvenes en la agencia libre, completando su banco al fichar a Troy Brown Jr ., Thomas Bryant , Damian Jones , Juan Toscano-Anderson y Lonnie Walker IV . Después de firmar a LeBron James con una extensión de dos años, ¿pueden ahora encontrar una manera de cambiar a Russell Westbrook por Kyrie Irving? De lo contrario, el mayor desafío de Ham será descubrir cómo encaja Westbrook. — Pelton

19. Portland Trail Blazers Posterior a las Finales : 23 Probabilidades de título en 2023 : +12500

Los Blazers esperan que el viaje de la lotería del año pasado haya sido un año sabático debido a la cirugía abdominal de Damian Lillard . Extendieron a Lillard, negociaron por el delantero titular Jerami Grant y volvieron a fichar a Jusuf Nurkic y Anfernee Simons antes de fichar a Gary Payton II para fortalecer la banca. A largo plazo, la selección número 7, Shaedon Sharpe , sentado minutos después de una carrera por el título de la Liga de Verano de la NBA, ofrece potencial, pero se contará con los veteranos de Portland para lograr una mejor temporada. — Pelton

20. New York Knicks Posterior a las Finales : 22 Probabilidades de título en 2023 : +7500

Los Knicks, finalmente, tienen al armador de su presente y future, al firmar a Jalen Brunson como agente libre y con él dar al equipo un muy necesitado director de piso. ¿Encontrarán los Knicks, quienes tienen más para ofrecer en un intercambio por Donovan Mitchell , la manera de agregar al nativo de Westchester también? — Bontemps

21. Charlotte Hornets Posterior a las Finales : 20 Probabilidades de título en 2023 : +25000

Los Hornets volvieron a firmar a Cody Martin con un contrato de cuatro años y seleccionaron al hombre grande Mark Williams de Duke, pero la noticia más importante sigue girando en torno a Miles Bridges . El agente libre restringido enfrenta tres cargos por delitos graves de violencia doméstica y su futuro en la liga es, en el mejor de los casos, confuso. — Friedell

22. Washington Wizards Posterior a las Finales : 24 Probabilidades de título en 2023 : +50000

Los Wizards volvieron a firmar a Bradley Beal con un contrato máximo y él sigue siendo el punto central de todo lo que hace la organización. Washington también atrapó al defensa de Wisconsin, Johnny Davis , con la décima selección en el draft, lo que debería ayudar a quitarle algo de presión ofensiva a Beal. También firmaron al hombre grande Taj Gibson , quien encajará muy bien como una presencia veterana en el vestidor. — Friedell

23. Sacramento Kings Posterior a las Finales : 25 Probabilidades de título en 2023 : +35000

«Vamos a conseguir 40 victorias este año», es el grito de guerra de los fanáticos de Sacramento ansiosos por llegar a la postemporada por primera vez desde 2006. Hay razones para creer que, como mínimo, puedan alcanzar el play-in después de que la selección número 4, Keegan Murray , impresionó como MVP de la NBA Summer League, y los Kings agregaron a Kevin Huerter (mediante intercambio) y Malik Monk (a través de la agencia libre) a sus defensas. El optimismo está justificado para la primera temporada de Mike Brown como entrenadors. — Pelton

24. Detroit Pistons Posterior a las Finales : 27 Probabilidades de título en 2023 : +50000

Los Pistons salieron de la noche del draft sintiéndose como uno de los mayores ganadores de la liga, tras obtener al escolta Jaden Ivey con el No. 5 y al centro Jalen Duren en el No. 13. Junto con Cade Cunningham , Saddiq Bey e Isaiah Stewart , le dan a Detroit una base sólida. — Collier

25. Utah Jazz Posterior a las Finales : 14 Probabilidades de título en 2023 : +30000

Tras cambiar a Rudy Gobert a Minnesota por un montón de selecciones de draft y en su mayoría contratos a punto de expirar, es una nueva era en Salt Lake City. La única pregunta ahora es cuánto tiempo más permanecerá allí Donovan Mitchell, y cuánto obtendrá el Jazz por él cuando sea inevitablemente movido. — Bontemps

26. San Antonio Spurs Posterior a las Finales : 21 Probabilidades de título en 2023 : +100000

La reconstrucción es completa en San Antonio. Los Spurs canjearon a Dejounte Murray , dejaron ir a Lonnie Walker IV y renunciaron a Danilo Gallinari , el jugador que recibieron en el canje de Murray. Con tres selecciones de primera ronda, los Spurs agregaron a Jeremy Sochan de Baylor, Malaki Branham de Ohio State y Blake Wesley de Notre Dame. Los tres jugadores tendrán 19 años cuando comience la temporada. Los Spurs esperan tener mucho éxito en el draft en el futuro, especialmente después de obtener tres turnos de primera ronda de Atlanta en el acuerdo con Murray. — Lopez

27. Indiana Pacers Posterior a las Finales : 26 Probabilidades de título en 2023 : +50000

Los Pacers incursionaron aún más hacia el modo de total reconstrucción, intercambiando a Malcolm Brogdon con los Celtics en el último movimiento para acumular activos. Reclutar a Bennedict Mathurin y agregar a Jalen Smith le da a los Pacers más jugadores jóvenes intrigantes junto al prometedor joven guardia Tyrese Haliburton . — Collier

28. Orlando Magic Posterior a las Finales : 30 Probabilidades de título en 2023 : +100000

La gran decisión de Orlando se produjo durante una dramática noche de draft, cuando seleccionó a Paolo Banchero con la primera selección general. La esperanza es que Banchero pueda convertirse en el rostro estelar de la franquicia que no ha tenido desde Dwight Howard . El Magic volvió a firmar a Mo Bamba y Gary Harris , ahora tienen la esperanza de que Jonathan Isaac aún pueda marcar la diferencia cuando regrese de perderse más de dos años debido a una lesión en la rodilla. — Friedell

29. Oklahoma City Thunder Posterior a las Finales : 28 Probabilidades de título en 2023 : +50000

Como de costumbre, el Thunder estuvo ocupado en la noche del draft, haciendo tres de las primeras 12 selecciones. La segunda selección, Chet Holmgren , mostró su potencial durante la liga de verano e inmediatamente se une a los defensas Shai Gilgeous-Alexander y Josh Giddey en el núcleo de Oklahoma City, mientras que Ousmane Dieng y Jalen Williams le dan al Thunder dos alas más prometedoras. — Pelton

30. Houston Rockets Posterior a las Finales : 29 Probabilidades de título en 2023 : +100000

Los Rockets continuaron con su movimiento juvenil reclutando a un par de delanteros, Jabari Smith Jr . (tercero en la general) y Tari Eason (17°), en el draft de junio. Smith ahora se ubica junto a Jalen Green como las piezas centrales de la reconstrucción de Houston en la era posterior a James Harden , ya que los Rockets tendrán una lista muy joven pero intrigante a la que seguir. — Bontemps

