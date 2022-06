NBA: Golden State Warriors a un partido del título tras ganar 104-94 a Boston Celtics

Entornointeligente.com /

Los Golden State Warriors están ahora a una sola victoria de su cuarto título de la NBA en ocho temporadas, tras imponerse por 104-94 a los Boston Celtics en el quinto partido de las Finales.

Después de una magistral actuación de 43 puntos en el cuarto partido, Steph Curry tuvo una horrible noche de tiro el lunes, yendo 0 de 9 desde el rango de tres puntos.

Con Curry muy por debajo de su mejor nivel, Andrew Wiggins dio un paso adelante y llevó al equipo a la victoria con una actuación de 26 puntos y 13 rebotes, añadiendo además dos asistencias, dos robos y un bloqueo.

«Es la oportunidad de mi vida», dijo Wiggins a los periodistas, según Reuters. «Es algo por lo que he trabajado mucho, algo por lo que el equipo ha trabajado mucho. Así que estoy emocionado. No puedo esperar.

«Estamos aquí y tenemos hambre. El equipo que más lo quiera lo va a conseguir, y nosotros lo queremos».

Según las estadísticas de ESPN, fue apenas la novena vez que Curry no encestó un triple en un partido desde 2013. La fría noche de tiro del jugador de 34 años también puso fin a su mejor racha personal de 233 partidos consecutivos con un triple convertido.

Curry terminó el partido con 16 puntos, tres rebotes y ocho asistencias, pero insistió en que su mentalidad de cara al sexto partido será «seguir tirando.»

«Muy sencillo… No tengo miedo de ir de 0 a lo que sea porque voy a seguir tirando y haciendo tiros que normalmente sientes que puedes hacer, y he respondido bien cuando he tenido partidos así desde la línea de tres puntos», dijo a los periodistas.

«No creo que haya estado nunca más contento después de una noche de 0 puntos, sabiendo el contexto del partido, las otras formas en las que intentaste impactar en el juego y el hecho de que tuviste cuatro chicos que dieron un paso adelante de forma significativa para ayudarnos a ganar ofensivamente».

Klay Thompson contribuyó con 21 puntos a la victoria, pero fue otra noche impactante para Draymond Green, que cometió su tercera falta en cinco partidos de estas Finales.

Green ha sido muy criticado a lo largo de esta serie por los aficionados y los expertos, y algunos sugieren que parece más preocupado por tratar de irritar a los rivales que por sus actuaciones en la cancha.

Para los Celtics, Jayson Tatum lideró la anotación con 27 puntos, mientras que también aportó 10 rebotes y cuatro asistencias, pero ahora ha roto el récord de más pérdidas de balón por un jugador en una sola postemporada.

La falta de cuidado en la posesión del balón ha costado caro a los Celtics en esta serie y, tras ir ganando 2-1 en estas Finales, ahora necesitan ganar partidos consecutivos si quieren levantar el primer trofeo Larry O’Brien de la franquicia desde 2008.

«Hay que darles crédito», dijo Jaylen Brown, según ESPN. «Son un equipo defensivo muy bueno. Disciplinados y sólidos. Nos han obligado a hacer lo que obviamente no hacemos mejor.

«Sólo tenemos que seguir reconociendo el juego, ver el juego y hacer ajustes en el juego. Cuidar el balón cuando sea necesario. Otro partido con demasiadas pérdidas de balón. Nos costó».

Los dos equipos se dirigen de nuevo al TD Garden de Boston para un posible sexto partido de la serie el jueves por la noche.

ENLACE ORIGINAL: https://edition.cnn.com/2022/06/14/sport/nba-finals-golden-state-warriors-boston-celtics-game-5-spt-intl/index.html

VEA TAMBIÉN: Finales de la NBA empatadas a 2 » EntornoInteligente

Entornointeligente.com