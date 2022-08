Naufragio en mar Egeo deja decenas de migrantes desaparecidos

Entornointeligente.com /

El barco naufragado había zarpado de la zona de Antalya y se dirigía a Italia cuando tuvo problemas durante la noche.

Frente a la isla griega de Karpathos, en el mar Egeo, naufragó la madrugada de este miércoles un barco de migrantes que partió de la costa turca y según la Guardia Costera helénica «faltan al menos 50» personas.

Los informes ofrecidos por los propios migrantes dan cuenta que había unas 80 personas a bordo (incluidos afganos, iraquíes e iraníes), 29 de las cuales fueron rescatadas.

Desde la medianoche está en marcha una operación de búsqueda y rescate de migrantes en la zona marítima a 70 kilómetros al sur de Rodas. Las búsquedas se ven obstaculizadas por los fuertes vientos predominantes en la zona.

❗️ Another tragedy unfolding in the Aegean.

Reports of 80 people on the boat, 29 rescued. https://t.co/YEVpIpWyeC

— RSA (@rspaegean) August 10, 2022 En el operativo para recoger a los migrantes del mar operan dos botes salvavidas de la Guardia Costera, un buque de la Armada, tres barcos flotantes y un helicóptero. H

Según los rescatados, habían partido hace dos días desde Antalya, Türkiye, con destino a Italia, y su barco se encontraba en una posición difícil en esa zona, ya que prevalecían vientos de 50 km/h.

Un pequeño número de migrantes durante la redada llevaban chalecos salvavidas, mientras que el resto no. En la zona marítima de las investigaciones, que se encuentran en pleno desarrollo, predominan los vientos del oeste-noroeste.

La operación, que se lleva a cabo en aguas internacionales y dentro del área griega de responsabilidad de búsqueda y rescate, está coordinada por el Centro Unificado de Coordinación de Búsqueda y Rescate de la Guardia Costera.

El mar Mediterráneo es escenario de frecuentes naufragios de migrantes que provienen de África y Asia menor, ante la negativa por parte de los países europeos de coordinar un plan de prevención de la migración desordenada.

