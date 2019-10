“Naturaleza que Colombia tiene es un lujo para el mundo entero”: vicepresidente de Procolombia

Entornointeligente.com /

¿Qué es el turismo de naturaleza? ¿Con qué se van a encontrar las personas que buscan este tipo de actividades?

De acuerdo con Adventure Travel Trade Association, el turismo de naturaleza y aventura incluye al menos dos de los siguientes elementos: actividad física, inmersión cultural o espacios naturales. Es un segmento en el que Colombia tiene gran potencial, pues somos el segundo país más biodiverso del mundo y gracias a esta riqueza existe una oferta variada en distintas regiones. Dentro de las actividades se puede encontrar: avistamiento de flora y fauna, especializado en aves o ballenas; turismo ecuestre; turismo en dos ruedas (bicicleta o motocicleta), buceo, senderismo o agroturismo.

¿Cómo se está promocionando este tipo de turismo en el país?

Colombia viene trazando una estrategia muy clara frente al tipo de turismo que quiere atraer. Por eso es importante recalcar que queremos que venga una cantidad importante de turistas de calidad. Eso quiere decir un turismo que deje una ganancia económica importante al país y a las comunidades. Pero, al mismo tiempo, que sea un turismo sostenible. Dicho eso, en Procolombia y el Gobierno Nacional nos hemos dado a la tarea de segmentar ese tipo de turismo, es decir tenerlo bien clasificado y muy bien enfocado con los productos que queremos ofrecer. Evidentemente el gran activo de Colombia es la naturaleza, pues somos el segundo país más biodiverso del mundo: primero en aves, primero en orquídeas y en una situación geográfica inmejorable. Este tipo de características nos diferencian incluso de países como Brasil, que es el más megadiverso del mundo.

¿Cómo se puede hablar de sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta la industria del turismo?

El cuento de sostenibilidad es un reto maravilloso, no solamente dentro de las experiencias puntuales, sino de la experiencia como país. Cuando uno se está refiriendo a Colombia, está hablando del segundo país más biodiverso del mundo. ¿Qué significa eso? Que Colombia es la nueva arca de Noé del mundo, aquí lo que tenemos es vida y es una responsabilidad no solamente local, sino mundial. Los ojos están puestos sobre nosotros y creo que se puede decir que una de las mejores formas de proteger y conservar el país es precisamente el turismo, cuando se hace bien hecho.

¿Qué ofrece Colombia que no tengan otros países en términos de biodiversidad?

En Colombia,por ejemplo, tenemos el avistamiento de aves en la ruta del Caribe, la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde encuentras una diversidad de aves maravillosa y eso ya está poniéndose en los ojos del mundo. A través de diferentes actividades de promoción hoy en día podemos participar en el Global Big Day, que es un conteo que hacen los expertos en esta materia, grandes redes de avistadores de aves, de expertos científicos que están detrás de este cuento y se sienten atraídos por Colombia.

¿Por lo general qué tipo de turista busca como destino a Colombia?

Es un tipo de turista de alto gasto, es un turista que respeta el medio ambiente y conserva el entorno del que está disfrutando. Eso quiere decir que se pregunta ¿qué hay que hacer acá para que esto como comunidad no se acabe ni se agote?

¿Colombia ha avanzado en el tema de oferta internacional en la industria de turismo?

Por la historia que ya todos conocemos de seguridad en el pasado, entramos un poco tarde dentro de la honda del turismo y la explotación de, en el buen sentido de la palabra, esos activos que tenemos como país. Y en ese mismo sentido, podemos aprender de las experiencias de otros países precisamente para hacer todo de manera más organizada, bien hecha y que contribuye realmente a la protección y las ganancias económicas. Otro punto importante es también lo que queda en las comunidades, por ejemplo en el caso del Caribe, hemos comprobado que el 60 % del ingreso que deja el turismo del estilo de avistamiento de aves se queda en las comunidades. Luego empieza a generarse una dinámica económica de empleo y generación de ingresos en comunidades que antes no parecía normal en esos entornos y allí vemos cómo los habitantes locales empiezan también a hacer esfuerzos por la conservación.

¿Qué gana el país al apostar por las actividades de turismo de naturaleza?

La Asociación Internacional de Turismo de Naturaleza (ATTA) cuenta que un turista de naturaleza gasta alrededor de $3.000 y su estadía en promedio es de hasta ocho días. Es decir que es tremendamente atractivo no solamente desde el punto de vista de promoción, sino que cada vez más genera conciencia alrededor de la naturaleza, el medio ambiente, y las experiencias ecológicas. Yo estuve en Virtuoso, que es la red de turismo de lujo más importante que hay en los Estados Unidos, y todo el mundo tiende a relacionar el lujo con las propiedades; es decir con los hoteles de lujo o con el yate de lujo, etc., pero allá me di cuenta de que nuestras experiencias locales asociadas con la naturaleza, desde hace un tiempo, son consideradas como un lujo para el mundo entero.

– Redacción Medio Ambiente

Medio Ambiente

“Naturaleza que Colombia tiene es un lujo para el mundo entero”: vicepresidente de Procolombia

