Natura assume em maio operações da The Body Shop na América Latina em busca de sinergias

Entornointeligente.com / Compartilhe por Facebook Twitter WhatsApp Comentários Anterior Caixa lança cartão de crédito consignado para beneficiários do INSS Próxima IR 2019: Saiu do Brasil? É preciso prestar contas junto à Receita Federal Mais lidas no Globo 1. Estudante de 20 anos morre eletrocutada durante festa no Terreirão do Samba, no Centro Luiz Ernesto Magalhães 2. Fortaleza em Angra dos Reis de acusado de matar Marielle Franco está sob suspeita Chico Otavio e Vera Araújo 3. Em carta de desculpas a israelenses, Bolsonaro afirma que querem afastá-lo ‘dos amigos judeus’ O Globo 4. Jovem, gay e veterano de guerra, Pete Buttigieg lança pré-candidatura à Presidência dos EUA O Globo e Reuters 5. Bolsonaro visita Mourão e evita falar sobre Petrobras e ministro do turismo Patrik Camporez Mais de Economia Ver mais Para comentar é necessário ser assinante Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal

Perguntas mais frequentes • Termos de uso Comentar comentários Carregar mais comentários Portal do Assinante Agência O Globo Fale conosco Expediente Anuncie conosco Trabalhe conosco Política de privacidade Termos de uso © 1996 – 2019. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com