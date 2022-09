Nations League: el último examen antes del Mundial

Entornointeligente.com /

Marco Verratti durante un entrenamiento con la Selección de Italia. EFE El capitán de la Selección de Francia, Hugo Lloris EFE Último parón de selecciones antes de la justa mundialista para los países europeos. Los clasificados al Mundial de Catar 2022, antes de acudir al país asiático en noviembre, tendrán el deber de disputar los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Nations League.

Hasta el momento ninguna de las selecciones ha asegurado su puesto para el final four, por lo que en esta ‘fecha FIFA’ los seleccionadores han llamado a toda su artillería para cumplir el objetivo y a su vez tener de cerca a los jugadores que probablemente también estarán para Catar.

Sorprende el caso de Francia que ya está matemáticamente eliminado, junto a Gales, para acceder a la siguiente fase, por lo que tan solo les queda buscar la permanencia en la Liga A de la Nations League y evitar el papelón de ser relegados a la Liga B. Hay que recordar que de los cuatro integrantes del grupo, tan solo el primero accede al final four y el último desciende a la Liga B. El segundo y el tercer puesto mantienen la categoría.

A continuación detallaremos qué necesita cada selección para clasificar a la siguiente fase o bien mantener la categoría para la siguiente edición del torneo.

Francia, eliminado; Croacia, aún con vida

Por más que parezca extraño, la selección francesa –actual campeona del mundo y defensora del título de la Nations League– ha quedado relegada para estar en la última fase del torneo. Con estrellas como Raphaël Varane, Kylian Mbappé y Karim Benzema (no acudirá con la selección para este parón, por lesión), entre otras figuras, ya se ha despedido del torneo.

Sin embargo, los deberes aún no están del todo terminados porque se sitúa en la posición del descenso y si quiere mantener la categoría deberá ganar sus dos partidos restantes ante Austria (rival directo) y Dinamarca (actual líder). El empate en uno de estos partidos no le bastaría, solo si Austria ganara también sus dos encuentros ante Francia y Croacia.

Del otro lado de la moneda en este grupo 1; Dinamarca (nueve puntos), Croacia (siete puntos) y Austria (cuatro puntos) aún tienen posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

A los daneses tan solo les bastaría con ganarle a Croacia para estar en la siguiente ronda, sin importar qué haga Austria en sus dos partidos. Si los croatas obtienen el resultado el jueves, al igual que Austria, todo dependerá del último partido de la jornada entre Austria-Croacia y Dinamarca-Francia. En otras palabras, el ganador de la última jornada entre las tres selecciones mencionadas accederá al final four. Un completo crucigrama para estar en las semifinales.

Un cupo, cuatro selecciones vivas

España (ocho puntos) Portugal (siete puntos), República Checa (cuatro puntos) y Suiza (tres puntos) continúan con chances de entrar a las semifinales, por supuesto unos con más probabilidades que otros.

Para empezar, a ‘la roja’ tan solo le basta la victoria ante Suiza para acceder al final four y que Portugal no sume de a tres en alguno de sus dos encuentros. Mientras que Suiza, que busca salir de la zona del descenso, de ganar ante España todavía estaría en peligro de ser relegada la Liga B si República Checa vence a Portugal o a la misma Suiza en la última fecha, por lo que esta última selección está obligada a ganar ambos encuentros.

Portugal también sueña con estar en la siguiente fase y revalidar el título que consiguió en 2019. Los lusos se enfrentarán a República Checa y a España. De ganar los dos encuentros, estarán en las semifinales del torneo.

Mientras que República Checa necesita ganar también sus dos partidos, y que España y Portugal tampoco hagan sus deberes perdiendo en sus dos partidos. El que mayor puntos consiga en esta fecha será el acreedor del boleto a semifinales.

El ‘grupo de la muerte’ al rojo vivo

Una de las selecciones revelación del torneo ha sido Hungría. Los húngaros han obtenido resultados muy importante, por ejemplo derrotando a Inglaterra en ambos encuentros (1-0 y 4-0) o empatando ante Alemania 1-1; a pesar de estos grandes resultados el trabajo aún no está terminado si desean acceder a las semifinales.

Con siete puntos y a la cabeza del grupo, le siguen Alemania con seis puntos, Italia con cinco y por último Inglaterra que posee tan solo dos unidades en cuatro partidos.

Hungría deberá vencer a Alemania y que Italia no sume ante Inglaterra para poder estar entre los mejores cuatro del torneo. De no ganar al menos uno de sus dos encuentros, su salvación no estaría asegurada. Si pierde en sus dos partidos e Inglaterra gana ambos, Hungría irá a la Liga B.

Alemania se encuentra en un caso similar. Los teutones se mantendrán en la contienda si vencen a Hungría y ganan o empatan ante Inglaterra en la última fecha. Se salvarían del descenso si tan solo vencen a Inglaterra en Wembley.

Italia, por su parte, con tan solo una victoria, seguirá en la pelea por el primer puesto si gana o empata ante Inglaterra. Para acceder a la siguiente ronda deberá ganarle a Hungría y que Alemania no sume de a tres en sus dos partidos.

La situación más complicada la tienen los ingleses. Actualmente se encuentran en el último puesto, por lo que les será obligatorio ganar ante Italia y Hungría para alejarse del descenso. Si desean acceder a la siguiente ronda, sumado a sus victorias, deberán esperan los resultados de Hungría, Alemania e Italia. La pelea por el descenso y el final four está más viva que nunca.

Países Bajos, a un paso de clasificar

La selección que mejor rendimiento ha tenido durante esta temporada 2022-2023 ha sido Países Bajos, y los números no mienten. Todavía invicta con tres victorias, un empate, 11 goles a favor y seis en contra han despejado todos los fantasmas del pasado y son fuertes candidatos al título.

Sin posibilidades de descender, tan solo le basta la victoria ante Polonia para estar en las semifinales del torneo. En caso de no obtener la victoria en ese partido, tendrá una segunda oportunidad para lograr la clasificación ante Bélgica, que es un rival directo.

Bélgica, con siete puntos, también está matemáticamente salvada del descenso. Para mantenerse en la lucha deberá vencer a Gales. Si empata ante los galeses, deberá esperar a que Países Bajos no gane sus dos partidos.

Tanto Polonia como Gales ya no tendrán opciones de llegar a la final del torneo. Polonia aspira, en el mejor de los casos, a un triple empate en el primer puesto, pero sería Bélgica quien ganaría el grupo si se da este particular caso.

Para salvarse deberá ganar sus dos encuentros, y si empata alguno, deberá esperar a que Gales pierda uno de los dos partidos.

Por último, Gales descendería si pierde ante Bélgica y Polonia gana o empata uno de sus partidos.

Últimas fechas

Algunos de los partidos más interesantes e importante durante este último parón previo al mundial son: Croacia-Dinamarca, Polonia-Países Bajos, Italia-Inglaterra, España-Suiza, Dinamarca-Francia, Países Bajos-Bélgica, Inglaterra-Alemania y Portugal-España.

