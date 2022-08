Nationals se despiden de Juan Soto con emotivo audiovisual en redes

Entornointeligente.com /

La era de Juan Soto en Washington ha llegado a su final. Este martes, previo al final de la fecha límite de cambios, los San Diego Padres hicieron oficial la adquisición de la superestrella dominicana .

La historia entre los Nationals y Juan José inició en 2015, cuando el entonces prospecto firmó con la organización por un bono de $1.5 millones de dólares y llegó a su fin con su traspaso.

No obstante la organización quiso mostrar su agradecimiento al jardinero con un video en sus redes sociales por «el espectáculo» brindado al Distrito de Columbia.

From The Greatest Teenage Hitter in MLB History to World Series Champion.

You took the league by storm immediately and have accomplished more than most do in a lifetime.

You always put on a show for DC.

Thank you, World Series Champion Juan Soto. @JuanSoto25_ pic.twitter.com/zWtEwUZHag

— Washington Nationals (@Nationals) August 2, 2022 » Desde el más grande bateador adolescente en la historia de la MLB hasta ser Campeón de Serie Mundial «, inició el mensaje colgado en redes sociales.

En el audiovisual se muestra a un Soto sonriente, disfrutando del juego, haciendo un repaso de los mejores momentos vistiendo la camiseta de los Nationals que recogen sus primeros batazos con el equipo, pasando por el trofeo de Serie Mundial, hasta coronarse campeón del Derby de Cuadrangulares el pasado mes de julio.

Juan Soto. AP Photo/Alex Brandon. » Tomaste la liga por sorpresa de inmediato y has logrado más de lo que la mayoría ha logrado en una vida. Siempre brindaste un espectáculo para D.C.», reza el mensaje para Soto.

«Gracias, Campeón de Serie Mundial Juan Soto», finaliza el mensaje de despida.

Los San Diego Padres lograron fichar al jardinero superestrella Juan Soto y al primera base Josh Bell en un cambio con los Washington Nationals, se anunció este martes.

El paquete de regreso que va a los de Washington incluye a los prospectos lanzador zurdo MacKenzie Gore, el jardinero Robert Hassell III, el campocorto C.J. Abrams, el jardinero James Wood y el lanzador diestro Jarlin Susana. Washington también obtiene al primera base/bateador designado Luke Voit.

