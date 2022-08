Nathalie Quintero venezolana incluida en misión Artemis de NASA

Entornointeligente.com /

El axioma de que los sueños sí se cumplen, parece ser un hecho sine qua non , y esto es lo que le sucedió a Nathalie Quintero .

La plataforma Somos Historias que laten resalta a Nathalie Quintero, ingeniera aeroespacial venezolana que trabaja en el proyecto Space Launch System (SLS) de la NASA, el cohete más grande cuya misión es regresar a la Luna e ir a Marte.

El interesante reportaje destaca que Nathalie Quintero es parte de la nueva generación de exploradores del espacio. Agrega que está en primera fila del programa Artemis, que pretende llevar a la primera mujer a pisar el Polo Sur de la Luna.

Al tiempo que recalca que la caraqueña, ha podido cumplir dos sueños: los aviones y la ingeniería.

Sin duda un talento, que está en su ADN, dado que su madre es una ingeniera industrial oriunda de El Salvador y su padre, un piloto naval venezolano retirado.

Marcando hitos En el trabajo especial, se destaca que la talentosa Nathalie Quintero, fue la primera latina galardonada como Ingeniera del Año del Florida Space Coast Operations (FSCO) de Boeing en 2021.

Y otros logros personales, que han abonado su terreno para Artemis . A sabiendas de la trascendencia de esta misión que representa la continuación del programa Apolo, que logró su primer alunizaje el 20 de julio de 1969.

