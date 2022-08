Natasha Araos niega romance con Oscarcito

Entornointeligente.com /

La exesposa de Jesús «Chyno» Miranda, Natasha Araos, fue cuestionada luego de negar un supuesto amorío con el cantante criollo, Oscarcito.

Cabe destacar que, hace un tiempo surgieron rumores de que la modelo podría estar saliendo con el artista del género urbano por el hecho de ir a patinar juntos por las calles de Miami. No obstante, la coach fitness ha negado este tema en numerosas ocasiones y recientemente volvió a negar un romance con Oscarcito.

En una ronda de preguntas que hizo a través de historias de Instagram, Natasha dijo: «Voy a aclarar esto por cuarentagesima vez, no, nosotros no somos novios, somos amigos, no somos pareja, estoy soltera» sin embargo los usuarios no le han creído nada y la siguieron atacando por supuestamente no admitir su relación con el reguetonero.

Seguidamente, internautas empezaron a criticar a Natasha, recordando que durante un tiempo aseguraba seguir con su matrimonio con «Chyno», para luego confesar que tenían más de un año separados.

