Natação: Diogo Ribeiro na final dos 100m mariposa com mais um recorde

Está a ser uma competição inesquecível para Diogo Ribeiro. Nos Europeus de natação que decorrem em Roma, Itália, o nadador de Coimbra bateu mais um recorde (e mais um que lhe pertencia), ao cumprir os 100m mariposa, nas meias-finais, em 51,61s, garantindo uma vaga na final.

O atleta do Benfica, que na sexta-feira conquistara a medalha de bronze nos 50m mariposa, nadou na série mais veloz das meias-finais, conquistada pelo húngaro Kristof Milak (51,01s). Depois de, nas eliminatórias, se ter aproximado do recorde nacional, Diogo Ribeiro aproveitou o ritmo e superou mesmo a marca.

Os 51,61s que conseguiu na piscina de Roma superam largamente os 52,31s que alcançara em Abril, em Copenhaga, e colocam-no na final com o quinto melhor tempo. A prova decisiva está marcada para domingo à tarde (17h).

Mas o recorde nacional dos 100m mariposa não foi o único a cair. Na jornada matinal, Gabriel Lopes exibiu-se em bom nível as eliminatórias dos 200 metros bruços, melhorando uma marca com mais de nove anos. O nadador do Louzan nadou a distância em 2m11,92s, o quarto melhor tempo entre os participantes, superando uma marca que pertencia a Carlos Almeida, com 2m13,21s, desde 1 de Agosto de 2013, em Barcelona.

Este resultado foi suficiente para colocar Gabriel Lopes nas meias-finais, mas o português não conseguiu repetir a proeza e, com 2m12,37s, falhou a acesso à final — obteve o quinto melhor tempo da série e o 10.º do conjunto das duas séries.

LINK ORIGINAL: Publico

