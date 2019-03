Natalie Westling, musa de Chanel, se declara transgénero

Entornointeligente.com / La modelo estadounidense Natalie Westling ahora es Nathan Westling. La exótica peliroja que desfiló para Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier y Marc Jacobs, ha dejado atrás su pasado como mujer para convertirse en la persona que siempre quiso ser: un hombre.

Reconocida en la industria por su largo y ondulado cabello rojo, Natalie Westling ha protagonizado importantes portadas de revistas como Vogue y Dazed, además de posar con artistas como Miley Cyrus. Sin embargo, pese a su éxito profesional, en su faceta más íntima había algo que no estaba funcionando.

En medio de una entrevista exclusiva con CNN Style , la modelo de 22 años de edad confesó que por muchos años lidió con sus problemas de ansiedad y depresión, hasta que por fin decidió que era momento de arreglar el ‘problema’ de raíz.

En abril de 2018 y después de cinco años de carrera después de su debut en 2013 con la firma Marc Jacobs, Natalie decidió que era momento de empezar su transición.

“No todo fue color de rosa. Mis primeros dos meses de transición fueron muy difíciles, y no fue hasta que empecé a ver cambios físicos alineados con mi estado mental que finalmente me desperté y comencé a vivir. Estoy feliz. No puedo ni imaginarme la idea de regresar a mi yo anterior porque solo veo oscuridad”, confesó para el citado medio.

Nathan tiene ahora el cabello corto, y de acuerdo con la publicación, pesa 20 libras más que antes y también tiene la voz más gruesa. Estos son algunos de los primeros cambios después de iniciar su tratamiento con testosterona hace seis meses.

Entre sus planes a futuro se encuentra también una cirugía para reconstruir su pecho y no descarta su regreso al mundo de la moda, pero está consciente del impacto que su cambio genere en su carrera.

“Tendremos que ver cómo fluye todo, pero no estoy preocupado por eso. Creo que este es un buen cambio y estoy muy emocionado… Siento como si me hubiese quitado una máscara, ya no estoy interpretando a una persona , ni trato de ser algo que ya no soy. Ya no me siento atrapado”, concluyó.

