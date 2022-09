Natalia Streignard: Yo soy venezolana

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencias.- Recientemente en una entrevista con Luis Olavarrieta la actriz venezolana Natalia Streignard revivió la polémica de cuando negó su ciudadanía venezolana , situación que molestó a miles de criollos y que le ganó también muchos insultos a Streignard, reseña Gossip.

En este caso, hay que recordar que en 2017 la actriz de 52 años había asegurado con molestia «Para su información, yo no soy venezolana» , destacando que ella nació en España pero estaba viviendo en Venezuela desde los 3 años de edad, cuando sus padres se decidieron a hacer vida en la nación sudamericana.

El comentario surgió después de que un usuario de Instagram la cuestionara por no hacer eco de la situación que se vivía en el país. Pero detrás de ello se encontraba el temor de Natalia de emitir cualquier pronunciamiento, pue s su padre y hermano estaban siendo acusados de ser participes de un «supuesto» intento de golpe de Estado.

Ahora bien, luego de varios años de ese revuelo la protagonista de «Mi gorda bella» aún lamenta lo sucedido porque sabe que hay personas que aún le guardan resentimiento, explicando «Yo metí la pata, obviamente yo cometí un error, pero yo tenía en ese momento tantos sentimientos encontrados, yo tenía rabia, dolor, impotencia, tenía mil cosas en vida que me estaban pasando, obviamente la gente no lo sabe pero yo estaba pasando por un momento difícil contra lo que no estaba pasando injustamente, me escribió una persona molestándome pero le conteste, mi intención no era contestarle a todo el mundo, pero se me olvidó que yo era una persona pública».

Seguidamente expresó que se dio cuenta que lo que dijo fue un desastre y aunque pidió disculpas las redes social a veces no perdonan a pesar que de trato de enmendar el error. Por último, confesó que ella se crio en Venezuela, sus costumbres son venezolanas y habla como venezolana «No nací en Venezuela, es verdad, pero tampoco soy española, yo siempre que me preguntan digo que soy venezolana» , recalcó.

Asimismo, aseveró que sigue visitando el país, pues su madre y demás familiares se mantienen haciendo vida en país sudamericano, no obstante, alega que tras lo vivido con su padre, siente miedo de ir a restaurantes o a hacer turismo.

«Siempre que voy me quedo encerrada en casa de mi mamá, hago las compras y listo», expresó mientras destacaba que si bien no planea regresar a vivir en Venezuela, espera poder mostrarle a sus hijos la tierra que la vio crecer y que le dio la fama a través de diferentes telenovelas.

