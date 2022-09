Natalia Oreiro: su infancia en el Cerro, el trabajo del que se arrepiente y su misofonía

Entornointeligente.com /

Es una de las figuras más importantes del Río de la Plata y desde este lunes estará al frente de la versión argentina del formato ¿Quién es la máscara? . Por este motivo van cinco cosas que no sabías de la actriz, cantante, modelo y conductora.

Mudanza que la llevó a España Natalia siempre ha dicho que es del Cerro, y fue allí donde nació. Claro que en 1986, como muchos uruguayos, la familia de Oreiro partió rumbo a Málaga a probar suerte. En España vivían sus padrinos y permaneció allí dos años que, dijo, fueron muy duros porque sentía el desarraigo por estar en una escuela nueva y lejos de sus amigos. «Pero fue muy importante, sobre todo para mi mamá, que con mucho miedo pudo completar sus estudios y con valentía se recibió de peluquera», dijo Oreiro en una entrevista con Infobae. Al regresar a Uruguay, vivieron en la casa de su abuela paterna, también ubicada en el Cerro de Montevideo.

Se arrepiente de su primer éxito Natalia tenía 12 años cuando consiguió su primer trabajo en la actuación. Se trató de una publicidad para una marca de tampones que fue un éxito en las dos orillas del Río de la Plata. Allí, la uruguaya usaba un ajustado short blanco mientras pasaba frente a un grupo de chicos que la miraban de manera obsesiva. Años más tarde, Oreiro reveló que no se quedó con un buen recuerdo de la aquella experiencia. «A la Natalia de ese entonces le que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres», comentó en diálogo con Teleshow. «Estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando yo hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola». Luego, comentó: «Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada. En ese momento se vio como algo simpático, a mí me abrió muchas puertas, de hecho llegué a la Argentina por esa publicidad. Fue mi primer trabajo profesional por el que me pagaron».

Vida nueva, novio nuevo En 1993, cuando Oreiro tenía 16 años se mudó a Argentina para continuar con su carrera en la actuación. Su primer trabajo fue en la telenovela Inconquistable corazón que además de darle notoriedad, le permitió conocer a su novio: Pablo Echarri. Su noviazgo duró varios años y fue uno de los más mediáticos de la segunda parte de la década del 90, aunque en el año 2000 decidieron tomar caminos separados. De acuerdo a declaraciones realizadas por la actriz, ocurrió lo que sucede en cualquier pareja: se terminó el amor. También se dijo que fue la desaparición de una caja de «patitas de pollo» en el freezer de la heladera con dinero de Echarri, sería otro motivo para el distanciamiento.

A 20 años del final de aquella relación, Oreiro y Echarri publicaron fotos de ellos juntos, dando a entender que más allá de lo vivido, se recuerdan con cariño. Al poco tiempo Oreiro conocería a Ricardo Mollo, y Echarri a Nancy Dulpáa.

Se enamoró en clases de yoga Su relación con Ricardo Mollo inició hace 21 años de una manera inesperada: se conocieron en sus clases de yoga. «Cuando empecé a salir con él no sabía que era el cantante de Divididos. «Yo los escuchaba, pero no le tenía la cara al cantante. Soy un desastre», admitió, entre risas, en 2018 durante su paso por Morfi. «Nos hicimos muy amigos ahí en clases de yoha y yo lo miraba a como diciendo ‘¡dale!’. Él también me miraba, me cuidaba un montón en la clase y por eso me enamoró. Su parte sensible fue lo que me mató», agregó. A más de dos décadas del inicio de su romance, su relación sigue tan estable como el primer día y ambos son padres de Merlín Atahualpa, que en enero celebró sus 10 años.

Lo que le incomoda: la misofonía Se podría pensar que a Natalia Oreiro, tan perfecta como es, no hay nada que la incomode, aunque como ella misma reveló hace poco tiempo en una entrevista con la revista Hola, hay algo que no le gusta nada de ella. Ante la pregunta: «¿Qué te incomoda de vos?», Oreiro contestó: «Mi misofonía, un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas ‘enfermedades raras’. En charla con Santiago del Moro por el ciclo Juntos podemos, Oreiro dijo: «El chicle para mí es el punto máximo, la lapicera también. Por ejemplo, me subo a un auto y si el conductor está con un chicle me pongo directamente auriculares».

