  Natalia Monasterios cuenta su edad y proyectos

Este 22 de septiembre, Nati cumple su vuelta al sol número 44. Edad que no se le nota por ninguna parte, y motivada en su nueva etapa laboral, decidió contar el secreto para mantener sus candentes curvas, que se basa en la aceptación, felicidad propia, salud y tranquilidad mental.

“Considero que estoy en la mejor etapa de mi vida, he comprobado que encontrar la paz, amarse, sentirse bien con uno mismo, es lo que te va a hacer sentir y lucir muy bien por fuera (…) no hay cirugía ni tratamiento estético que realmente te haga ver bien el físico, si por dentro no te sientes feliz, plena, ni te amas, ni te valoras”, celebra la presentadora de Venevisión.

Pero además, como acción de gracias con Dios y la vida, por un año más y por la fidelidad de sus seguidores, Nati -como también se le conoce-, obsequió a los mismos, dos premios de $150 cada uno, a través de un concurso que realizó en su cuenta de Instagram @natimonasterios. NP

