Natalia Lacunza declara que es «100% lesbiana» y cuenta sus anteriores relaciones sexuales con fachas

S e dio a conocer hace cuatro aáos en ‘Operación Triunfo 2018’ y, desde entonces, no ha parado de trabajar y de suscitar polémica en sus entrevistas. Natalia Lacunza lanzó hace unos meses su primer disco de estudio , ‘Tiene que ser para mí’, que resultó ser un éxito de ventas. Sin embargo, ha acaparado muchos titulares y, en un podcast llamado ‘La pija y la quinqui’, volvió a llamar la atención por sus confesiones.

En su entrevista, Lacunza admitió que había dejado atrás su bisexualidad y confirmó que ya no hay hombres en su vida. «Ni creo que los vaya a haber», aáadió. Es por ello que no dudó en asegurar que ahora es 100% lesbiana . Sin embargo, la parte más controvertida de sus palabras llegaron cuando habló de sus anteriores experiencias con hombres: «Me follé a un facha y me enamoré de otro que resultó ser maricón» .

No es la primera vez que la extriunfita realiza este tipo de declaraciones, ya que en una aparición en Los 40 llegó a confesar su curioso tipo de hombres. «Como moribundo, como enfermo, muy delgado y demacrado» , expresó entonces. Sin embargo, Lacunza dejó claro que ella ahora es «súper lesbiana».

Una carrera al alza De hecho, en 2021 sacó al mercado un single titulado ‘Cuestión de suerte’, que arrasó entre el público juvenil por su temática. El mensaje de aquella canción estaba dedicado a su primer amor femenino , algo que, al parecer, ha seguido la tendencia con el paso de los aáos.

Sea como fuere, Natalia Lacunza afronta una etapa crucial en lo profesional, ya que tiene intención de trabajar en un segundo álbum, con más canciones y más ambicioso. Su objetivo, de hecho, como ha declarado en diferentes ocasiones, es que la gente deje de conocerla por su paso por el concurso de RTVE , donde quedó en tercera posición en 2018.

