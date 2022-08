Natalia Jiménez trae un espectáculo de Antología a Venezuela

Entornointeligente.com /

La Quinta Estación fue un grupo mítico que alcanzó cotas de éxito inimaginables en la década del año 2000, gracias a un sonido particular y a una mujer cuya voz de auténtica diva enamoró corazones alrededor del mundo: Natalia Jiménez.

Del trío inicial formado por ella y las guitarras de Ángel Reyero y Pablo Domínguez, los conflictos, finalmente, le dejaron una carrera en solitario. Una que la reunirá este 2022 con el público venezolano justo en plena celebración de sus dos década como como artista.

La cantante se presentará en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño el 4 de noviembre.

Antología 20 años tour

¿Qué es lo que más le emociona a Jiménez de venir a Venezuela? En un cuestionario que respondió por correo electrónico comentó que le hace mucha ilusión regresar. «Me siento muy feliz de reconectarme con un país que me quiere y me respeta tanto como este, y más si lo hago en plena celebración de mi aniversario número 20», señaló. «Espero que todos estén listos para escuchar, en una noche, todos los grandes éxitos de mi carrera», señaló.

Espera que sus presentaciones inspiren a quienes la acompañen y que celebren junto a ella tanto amor y pasión por la música. «Espero que el público me dé lo que me quiera dar. Al final, tengo muy claro que en Venezuela son muy alegres y siempre disfrutan al máximo los conciertos. Quiero que me recuerden, precisamente, por eso, por lo bien que la pasaron durante el show», manifestó.

En una palabra, Jiménez define el espectáculo que trae al país como «precioso». «No existe otro apelativo», apuntó. «Van a conocer un poco mas de mí como persona, van a poder ver fotos y videos de cuando era chiquita; les voy a contar un poco más de mi historia y van a escuchar canciones que hace muchos años no toco en directo, algunas en diferentes versiones», agregó. «¡No se lo pueden perder, será una celebración!».

Por ahora solo se presentará en Carcas y Maracay. «Sin embargo, me encantaría poder visitar mas lugares del país como en otras ocasiones, ojalá y sí se pueda. Seguimos cruzando los dedos».

Natalia Jiménez evolucionada

Jiménez también interpretará dos canciones inéditas. Un show que encantará a la extensa y variada fanaticada de la artista que incluye diversas generaciones, gracias a su amplio repertorio.

Sobre Venezuela, afirma que lo que más le gusta, además de la comida, es la diversidad de sus paisajes y bellezas naturales en cada una de las ciudad que ha podido visitar. «He estado en muchas. Conozco Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Valencia, y ahora, me va a dar mucho gusto conocer Maracay», subrayó. «Extraño tanto este país que todo me emociona, sobre todo imaginar comerme una arepa Reina pepiada con ese pollito desmechado que me vuelve loca», declaró. «¡Me encanta!».

Después de tantos años y con tanta evolución en su camino artístico, Natalia Jiménez dice: «No he cambiado nada en estos últimos 20 años, sigo siendo la misma chica, dentro y fuera del escenario. Sí creo que ahora me siento más segura de mí misma y soy más feliz con la vida en general. Los años te dan eso».

