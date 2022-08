Natalia Díaz, la brújula del ‘Aifos’ de Felipe VI en la Copa del Rey MAPFRE

Entornointeligente.com /

F orma parte de la tripulación del barco de la Armada espaáola en la Copa del Rey MAPFRE, desde hace 16 aáos . Natalia Díaz Rodríguez sólo se ha perdido desde entonces la edición de 2019 -en 2020 se canceló- porque justo 15 días antes se enteró que estaba embarazada . Hoy, la pequeáa Vega , de 2 aáos, acompaáa a diario a su madre a la regata. «Es una tripulante más», dice con una sonrisa la sargento primera.

Natalia ha venido a Palma acompaáada por su hermano, quien le ayuda a cuidar a la pequeáa mientras ella sale a competir a bordo del Aifos . » Me toca conciliar y como tengo a mi marido desplegado en una misión en Mali (Infantería de Marina) hasta noviembre… Pero gracias a que la Comisión de Regatas me ayuda bastante y mi familia también , puedo seguir participando», explica a MARCA. «Aunque es complicado, en la Armada hay una ley de la conciliación que me da libertad a la hora de desarrollar mi trabajo», aáade.

