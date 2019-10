Natali Ortiz, una mujer de retos constantes

Entornointeligente.com /

¿Cómo llegó a la serie “La ocasión la hace el ladrón”, del Canal Tro?

Después del reality Reto cuatro elementos me proponen el papel protagónico para la serie. Había un equipo de trabajo muy chévere y estuvimos grabando durante veinte días en Bucaramanga. La pasamos muy bien en las grabaciones, además es una historia romántica que le gustará al público.

¿Cómo construyó su personaje?

Mi personaje es el de una mujer humilde que es diseñadora de calzado. Se me complicó mucho hacer las escenas de besos con Sebastián Vega, porque lo veo como un hermano, pero al final quedaron muy bien y para crear el personaje estuve conociendo todo el tema del calzado. Es una historia de amor muy bonita.

¿Qué tanto cambió el personaje desde la sinopsis inicial?

Me pasaron un libreto con la sinopsis del personaje y al principio era una cajera, pero querían mostrar un poco más de la ciudad y el trabajo de las mujeres de la industria del calzado en Bucaramanga, entonces cambió mucho porque querían mostrar el papel de la mujer en ese renglón de la industria.

¿Tuvo la posibilidad de proponer ideas para crear su personaje?

El director me permitió hacer un poco de improvisación y quería que el personaje se viera linda, pese a todo lo malo que hizo, por eso es esa típica mamá humilde y trabajadora.

¿Qué características le puso usted al personaje?

Le puse mi parte de mamá, tuve la oportunidad de grabar con una niña muy dulce y le puse todo ese amor que tengo de madre, además la fuerza para salir adelante, ya que el personaje pasa por situaciones complicadas.

¿Por qué aceptó participar en “Reto cuatro elementos”?

Cuando me propusieron participar en el reality tenía otra opción, pero siempre había querido estar en un programa de competencia, entonces me dijeron que no era de supervivencia y como no me ponían a aguantar hambre lo acepté.

¿Qué le dejó de experiencia personal el programa?

Me di cuenta de que soy muy consentida y que me da miedo estar sola en la oscuridad. Me arriesgué a hacer muchas cosas.

¿Cuál era su mayor fortaleza?

La fuerza mental, porque tengo condición física, ya que siempre he realizado ejercicio, pero no soy deportista y me gustaba enfocarme en ganar. En el reality fui una de las competidoras más fuertes.

¿Qué deportes practica?

Hago mucho deporte, ya que me gusta la vida sana, además porque no quiero que se noten los años y lo disfruto mucho. He pasado por muchos deportes, como natación, montar bicicleta y boxeo.

¿Cómo llegó a la actuación?

Empecé actuar a los catorce años en Medellín, entonces me quedó gustando mucho y le dije a mi mamá que quería ser actriz. La actuación es lo que me apasiona.

¿Se sigue preparando en el tema de la actuación?

Me gusta mucho estar en constante aprendizaje y ahora tengo la opción de irme a hacer un taller a España a finales de año.

¿Cuál fue el programa en el que debutó como actriz?

Estuve en Padres e hijos y he estado en otros proyectos de televisión, además he estado en cine y teatro para niños.

¿Qué debe tener un personaje para que usted lo acepte?

No escojo los personajes, porque estoy en un proceso de crecimiento y de darme a conocer, además los recibo con mucho amor, ya que de cada uno puedo aprender.

¿Qué le ha aportado el teatro a su carrera como actriz?

Me encanta el teatro, porque me exige muchísimo por el simple hecho de que no tienes que repetir, además el contacto con el público es espectacular, porque sientes muchos nervios, ya que no tienes oportunidad de equivocarte.

¿Qué tan retador ha sido hacer cine?

El cine es de respeto, porque es demasiado orgánico y exigente.

¿Qué proyectos vienen?

Por ahora estoy buscando nuevos proyectos. Tengo varias opciones en México.

