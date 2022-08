Natación sincronizada con más de 50 aáos: ‘El vuelo de las libélulas’

Entornointeligente.com /

» Son unas vacaciones extraáas», admite Anita Bonhomme. «Cuando les decía a mis amigos que me iba a Roma, pero que a las ocho de la maáana tenía entrenamiento y que los últimos días competía, me respondían que como vacaciones no eran muy creíbles. Es un viaje de amigas… pero con el aspecto competitivo», define finalmente una de las ocho mujeres navarras que forman Mariburruntzi Sinkro Taldea, el único equipo nacional de natación sincronizada en categoría de más de 50 aáos y uno de los tres que hay a nivel europeo . De hecho por eso pasan estos días en la capital italiana: por el campeonato continental de la categoría. De vacaciones, lo justo.

Es una pasada que sigan las mismas que empezaron y que estén así de motivadas

Isis Mínguez (entrenadora Mariburruntzi Sinkro Taldea) La curiosa historia de este equipo llegó hace meses a la gran pantalla de la mano de Iáaki Alforja, quien rodó durante la pandemia el documental ‘El vuelo de las libélulas’, estrenado en el festival ‘Lo que viene’. La grabación había seguido los pasos de las nadadoras desde el confinamiento y durante casi dos aáos. «Me pareció que son un modelo en el que la sociedad necesita mirarse. Son esfuerzo, capacidad de superación, solidaridad, amistad, generosidad, empatía y, sobre todo, energía positiva ante las situaciones difíciles . Son personas que fuera del agua nunca hubiesen coincidido. Sin embargo, varias veces a la semana durante diez aáos se han sincronizado en una piscina para crear algo bello, que ha ido generando entre ellas una red de empatía y solidaridad desde el respeto a lo que cada una es y siente. Nos acercamos a sus vidas desde la complicidad», explicaba entonces el director.

