Natación criolla sueña con los Centroamericanos y del Caribe en Barbados

CARACAS.- La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) presentó la lista de 68 atletas juveniles que serán parte de la selección nacional que viajará a Barbados para competir en el Campeonato Centroamericanos y del Caribe de Natación 2022 (CCCAN).

En dicho documento, el organismo presentó los múltiples nombres divididos en las diversas categorías a disputarse en la competencia como infantil B, juvenil A, juvenil B y la máxima.

Esta competencia a disputarse desde el 8 al 14 de julio en las aguas de la isla caribeña, tiene como función servirle de vitrina a los nadadores más jóvenes para que puedan tener su primera competencia internacional y seguir progresando en su desempeño dentro del deporte acuático.

Alfonso y Alberto Maestre son una clara muestra de ello, pues su partición en este certamen al comienzo de sus carreras les permitió demostrar el talento que tienen como nadadores profesionales y los llevó a participar en los últimos JJOO realizados en Tokyo.

Pese a que la competencia sirve de vitrina para muchos de estos jóvenes, un representante de una de las nadadoras conversó con Unión Radio sobre la necesidad de la ayuda económica para extenderle una mano a estos deportistas.

En conversación con Ricardo Gómez, periodista y redactor de Unión Radio, Tania Alemán, representante de Ana Paula Verde y vocera de todos los seleccionados, resaltó que «estamos en una campaña como padres para costear el traslado y el pasaje para que participen del evento representando a Venezuela».

«Nosotros estamos cotizando los pasajes grupales para estos veinte atletas, entre los que está Ana Paula, pues en grupo es más viable en términos de cantidad. El CCCAN posee unas tarifas especiales para el viaje solo para la fecha de la competencia y es algo que queremos intentar conseguir para viajar a Barbados».

Verde es una joven de 13 años que ha estado preparándose en el Club de Natación Emil Friedman de la ciudad capital del país, donde se destacó en los 50 y 100 mts mariposas, así como en los 100 y 200 mts libres, además de los 200 mts combinados. Estas cinco modalidades le valieron para entrar en la convocatoria de la sede.

