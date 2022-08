Natación Campeonatos de Europa Primera Medalla para Espaáa en Artistica

Entornointeligente.com /

El día 12 de agosto, pasará a la Historia personal del joven canario Fernando Diaz del Rio, porque debutó en el programa de la LEN en un Europeo con el «solo tecnico»de Natacion Artistica, una modalidad que va creciendo en adeptos, aunque no en plan masivo ni en todos Los paises. Pero es así como se incorporan las nuevas pruebas al programa internacional de competición. Si, Fernando debutó con Dream on de Aerosmith.y se colgó la medalla de plata con una puntuación de 79.4951, por detras de una «autoridad» en la artistica masculina como és el italiano Giorgio Minisini, 85.7033 en el electronico. El bronce fue para el Serbio Ivan Martinovic con 58.8834.

Fernando entrena en Las Palmas de Gran Canaria con Aurora Gil, luego, en la puesta a punto Anna Vega preparadora del CAR de Sant Cugat ha pulido los detalles El joven deportista se ha mostrado muy satisfecho de la puntuación, la mejor que ha obtenido en rutina técnica, pero tiene margen de mejorar.

Explicaba en la zona misxta que » en la primera parte de la ejecución me he encontrado muy bién, luego hacia el final acusaba el cansancio, pero, me ha salido bien aunque tengo margen de mejora.»

Más sobre Europa Espaáa Probablmente no aquilate lo que supone esta medalla que marca un punto de salida en la Artistica masculina porque Fernando debutaba en un Europeo y ademas absoluto.

Ana Vega su preparadora en este europeo, coincide en que «tiene mucho margen de mejora, porque Minisini es un «veterano»en a artística y Fernando puede superar lo realizado hoy

Fernando Diaz del Rio junto al resto de medallistas. (Foto Deepluenmedia/RFEN)

En natación de competición Luis Dominguez, el nadador aragonés ha escrito también su particular página histórica, ha sido el primer nadador español en bajar de los 49 segundos en los cién libres. Una meta por muchos buscada pero, no alcanzada hasta esta mañana, Su crono 48.98 le ha permitido nadar las semifinales, y batir el record de España que ostentaba en 49.07 De Celis pero, de ahi no ha apodido pasar. En las semifinales ha nadado por una calle exterior que le ha perjudicado. Su crono ha sido 49.04 que le impedido progresar hasta la final.

Queda su testimonio de que tiene mucho margen para seguir progresando, auqnue a todos nos hubiera satisfehco verlo nadar la final junto al mostruo de la velocidad Popovici. que con 46.98 ha batido el record de Europa que tenia en 47.11 Kliment Kolesnikov, registro logrado en Tokio.

