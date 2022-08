Entornointeligente.com /

Era el nombre español del día en la piscina del Foro Italico. Si alguien podía acercarse a las medalles, o incluso colgarse una, era él. Por la mañana en la eliminatoria de 400 estilos saldó su carrera con la segunda mejor marca 4.16.17 tras el magiar Verrastzo 4.15.52. Pero los italianos Razzeti y Mateazzi no han ido a tope. Se han reservado, ha jugado a ver como se comportaban sus rivales.

En la final Razzetti ha salido en tromba, Pons, sorprendido al inicio, ha conseguido situarse en tercera posición de la carrera al final de la posta de mariposa. Luego en la espalda se ha visto desbordado en los primeros momentos. En la braza se colocó cuarto, intentando consolidarse en este puesto, sin embargo la primera recta de crol ha sido muy dura para el nadador balear, que se ha visto superado en tromba por los dos italianos y los dos húngaros. Con su sexta mejor marca personal de todos los tiempos 4.14.31 ha sido quinto, demostrando que sabe estar entre los mejores, que hoy le han sorprendido un poco con sus estrategias.

El discípulo de Jou, que siempre responde cuando de una grán competición se trata, centrará su esfuerzo en los 200 mariposa. De hecho Joanllu es el nadador que siempre está a punto cuando toca, esto nos lo demostró en Rio con su final olimpica, en Gwangju con la cuarta plaza y el pasado año en Tokio rompiendo la barrera del record de España. Pero, hoy ha tenido que enfrentarse a una estrategia transalpina que quizá le ha trastocado, aunque este tipo de carreras son previsibles.

Sea como fuere, su quinto puesto Europeo le permite seguir con la moral alta. Al concluir la prueba ha analizado «Estoy contento, tanto por la mañana como por la tarde. Me he dejado la vida y eso es lo que cuenta. Si la gente es más rápida, tampoco podemos hacer mucho»

El nadador que milita en las filas del Sant Andreu ya se esperaba alguna muestra de poderío transalpino, pero, le ha desbordado : «Sabía cómo irían. En la espalda-braza casi los tenía, pero en el crol se me han ido. Me ha costado mucho acabar. Lo he notado muchísimo, pero tampoco tenía otra manera de plantear la carrera» «Estoy contento, el balance es positivo»

Clasificacion final de 400 estilos.

1. Alberto Razzetti (Italia) 4:10.60

​2. David Verraszto (Hungría) 4:12.58

​3. Pier Andrea Matteazzi (Italia) 4:13.29

​4. Hubert Kos (Hungría) 4:13.77

​5. Joan Lluís Pons (España) 4:14.31

​6. Thomas Jansen (Países Bajos) 4:18.42

​7. Emilien Mattenet (Francia) 4:19.36

​8. Richard Nagy (Eslovaquia) 4:22.98

Paula Otero ha nadado unos 800 libres de maravilla, clasificandose para la final que se nadará mañana viernes con un registro de 8.36.27 La nadadora del Arteixo es uno de os valores en alza para el futuro de la natación española, ojala mañana tenga opcion de confirmarlo .

Africa Zamorano con 2.11.07 se ha clasificado in extremis para la final de 200 espalda. Mañana tendrá opción de mejorar este registro, aunque será una carrera superdisputada, El nivel es alto.

Estamos en un Europeo, pero España, por lo menos exhibe un mejor papel que en el Mundial de Budapest. Esto ha sido solo empezar. Veremos el balance final.

Joanllu Pons el mejor nadador masculino español de los que han viajado a Roma. (Foto RFEN)

