Natación Campeonato de Europa. Espaáa cierra la «piscina» sin medallas, es la primera vez desde 2006

Último día antes de que regrese el silencio a la piscina de competición del Foro Italico. España centra sus esperanzas en la final de 200 estilos de Carles Coll, el nadador tarraconense que entrena en EEUU para el crono en 1:59.96 , vuelve a estar por debajo de los dos minutos, pero, no repite su excelente tiempo de las semis una marca que no es suficiente para progresar en la clasificacion de la finalisima. Una mariposa en la que el nadador del CN Sabadell lucha como un jabato para situarse entre los 5 primeros, luego, en la espalda pierde fuerza, y se va al séptimo lugar en su estilo mejor, la braza recupera algo y extenuado en el crol debe ceder de nuevo y quedarse finalmente como séptimo. Ha sido su grán experiencia en este europeo y quiere sacarle rédito de cara al futuro. El húngaro Kos ha sido el ganador, con 1:57.72 .

En su análisis de participación ha sacado conclusiones positivas » «En el 150 he hecho el parcial más rápido de mi vida en esa piscina. Era ya mi undécima o duodécima vez que nadaba en este campeonato y me ha costado en el último cincuenta». «Pero tenía que probarlo así, pasando más rápido ahí. No ha podido ser en este campeonato, pero creo que en el futuro podré estar delante con los demás». «Estoy satisfecho porque últimamente estoy dando unos lactatos muy, muy altos y me cuesta recuperar. Aun así he podido seguir nadando rápido al final del campeonato. Es una buena señal de que estoy empezando a tolerar bien el lactato y el cansancio»

FINAL DE 200 ESTILOS

1. Hubert Kos (Hungría) 1:57.72

​2. Alberto Razzetti (Italia) 1:57.82

​3. Gabriel Jose Lopes (Portugal) 1:58.34

​4. Jérémy Desplanches (Suiza) 1:58.89

​5. Ron Polonsky (Israel) 1:59.24

​6. Andreas Vazaios (Grecia) 1:59.55

​7. Carles Coll (España) 1:59.96

​8. Vadym Naumenko (Ucrania) 2:01.61

EN RELEVOS, OCTAVOS

En el 4 x 100 estilos masculinos España ha quedado octava, las chicas no han superado la eliminatoria, el cuarteto formado por Nico García, Carles Coll, Mario Mollà y Sergio de Celis ha totalizdo 3.37.25, muy lejos del record de España que data del 2009 3.32.11

Más sobre James Wilby Europa Espaáa La marca puede ser significativa para seguir trabajando con estos nadadores, que se han dado cuenta del nivelazo que hay en Europa.

Clasificacion de 4 x 100 estilos masculinos

. Italia (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta y Alessandro Miressi) 3:28.46 (récord del campeonato)

​2. Francia (Yohann Ndoye Brouard, Antoine Viquerat, Clément Secchi y Maxime Grousset) 3:32.50

​3. Austria (Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher y Heiko Gigler) 3:33.28

​4. Gran Bretaña (Luke Greenbank, James Wilby, Edward Mildred y Thomas Dean) 3:33.60

​5. Polonia (Ksawery Masiuk, Dawid Wiekiera, Jakub Majerski y Karol Ostrowski) 3:34.16

​6. Ucrania (Oleksandr Zheltuakov, Volodymyr Lisovets’, Denys Kesil’ y Sergii Shevtsov) 3:34.66

​7. Alemania (Ole Branunschweig, Lucas Matzerath, Björn Kammann y Peter Varjasi) 3:35.65

​8. España (Nicolás García, Carles Coll, Mario Mollà y Sergio de Celis) 3:37.25

Se acabó la natación en piscina con un resultado que hace meditar en la situación de nuestra modalidad que despues del Mundial no ha dado muestras de recuperación en el Europeo. Desde 2006 ha sido el primer Campeonato de Europa en que ningún español ha subido al podio. Los responsables técnicos analizarán las causas, pero se necesita una solución de urgencia de cara a lo que queda de ciclo olímpico, porque nuestra nadadora franquicia, a la que se convocó sin minima en ese europeo, ha dado muestras de progresar muy lentamente.

