Nasa sigue sin recibir información sobre salida de Rusia de la EEI

La responsable de la Nasa en la Estación Espacial Internacional (EEI), Robyn Gatens, señaló este martes que por el momento no han recibido ninguna comunicación oficial por parte de la agencia rusa Roscosmos en torno a la decisión de abandonar en 2024 el llamado laboratorio orbital. Durante una conferencia sobre la investigación científica en la EEI, la directiva se refirió al anunció hecho hoy en Moscú por Yuri Borísov, el nuevo jefe de la agencia espacial rusa y quien tras una reunión con el presidente de ese país, Vladímir Putin, confirmó que «la decisión de abandonar la EEI tras 2024 ya está tomada». De forma oficial, la NASA no ha emitido por ahora ningún comunicado al respecto, pero durante la conferencia que se celebra en Washington Gatens compartió su anhelo de que continúe la alianza con sus pares rusos para operar la veterana estación, que lleva más de 20 años orbitando el planeta. Las cinco agencias, incluida la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que integran la alianza que opera el laboratorio orbital han formalizado su compromiso de mantenerse trabajando juntas hasta el año 2024, a partir del cual no hay nada más allá que intenciones de cara a extender las operaciones de la EEI. «Creo que los rusos, al igual que nosotros, están pensando en lo que sigue para ellos», agregó Gatens, quien recordó que se prevé que a partir del año 2030 se produzca una transición a estaciones espaciales de propiedad privada y operaciones comerciales en órbita terrestre baja, que es en la que transita la EEI. La directiva señaló que si bien por el momento no han «recibido ninguna palabra oficial» de Rusia, prevén futuras conversaciones sobre los planes «para seguir adelante» con la EEI, según recoge el diario The Washington Post. Durante la conferencia, el astronauta Kjell Lindgren, comandante de la misión tripulada Crew-4 desarrollada entre la NASA y la firma privada SpaceX, comentó desde la EEI que tampoco han recibido ninguna información oficial sobre el anuncio del Gobierno ruso y que abordo de la estación siguen trabajando con normalidad y según lo planeado. Con anterioridad, el administrador de la NASA, Bill Nelson, manifestó su confianza de que la EEI, cuyo presupuesto anual supera los 3.000 millones de dólares, pueda seguir operativa de forma segura hasta el año 2030. A partir de ahí, la agencia estadounidense sugiere que la estación podría servir como plataforma espacial para empresas privadas. Meses atrás, el Gobierno ruso, que ya trabaja en el diseño de los bocetos de la futura estación orbital rusa (EOR), había señalado que su implicación para la prolongación de la vida útil de la plataforma orbital sería posible solo en caso del levantamiento de las sanciones estadounidenses contra el sector espacial ruso.

