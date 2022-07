NASA: primeras imágenes del telescopio James Webb serán reveladas este lunes

Entornointeligente.com /

«A medida que nos acercamos al final de la preparación de este observatorio para la investigación científica, nos encontramos en el umbral de un período increíblemente emocionante de descubrimientos sobre nuestro universo. La revelación de las primeras imágenes a todo color de Webb ofrecerá un momento único para que todos nos detengamos y nos maravillemos con una vista que la humanidad nunca antes ha contemplado», afirma Eric Smith, científico del programa de Webb en la sede de la NASA , en Washington. «Estas imágenes serán la culminación de décadas de dedicación , talento y sueños, pero también serán apenas el comienzo». Recientemente: Anunciamos la fecha de publicación de las primeras imágenes a todo color del telescopio @nasawebb . Una actualización sobre la nueva generación de trajes espaciales. Y la puesta a prueba de nuestro robot lunar #viper . pic.twitter.com/VynwtGoFxS

— NASA en español (@NASA_es) June 8, 2022 Lee también: «Se lo dedico a mi país y a Latinoamérica», dice la primera inmigrante mexicana en ir al espacio Primeras imágenes y una ceremonia especial Las primeras imágenes recopiladas por el telescopio serán presentadas este lunes 11 de julio a las 4 p.m. (hora de Perú), en una ceremonia especial que contará con la presencia del presidente estadounidense, Joe Biden . Según informó la agencia espacial en sus redes sociales , la develación será transmitida en vivo. Cabe resaltar, sin embargo, que esta presentación será solo un avance del total de imágenes que se presentarán el próximo martes 12 de julio , desde las 8:45 a.m. (hora peruana). «Las primeras imágenes de alineación ya han demostrado la nitidez sin precedentes de la vista infrarroja de Webb. Sin embargo, estas nuevas imágenes serán las primeras a todo color y las primeras en mostrar las capacidades científicas completas de Webb «, señaló la NASA . Asimismo, para los siguientes días – hasta el 22 de julio- la agencia espacial llevará a cabo eventos especiales, en donde se realizarán conversatorios, exposiciones y coberturas de lanzamientos espaciales. Puedes ver el programa completo en el sitio web de la NASA . Detrás de las cámaras: creación de las primeras imágenes de Webb Decidir lo que Webb debía mirar primero ha sido un proyecto de más de cinco años de desarrollo, llevado a cabo por una asociación internacional entre la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), la Agencia Espacial Canadiense y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScI, por sus siglas en inglés) en Baltimore, este último hogar del trabajo científico y las operaciones de la misión de Webb . «Nuestros objetivos para las primeras imágenes y datos de Webb son mostrar los poderosos instrumentos del telescopio y obtener una vista previa de la misión científica por venir», dijo el astrónomo Klaus Pontoppidan, científico del proyecto Webb en STScI. «Seguramente, producirán un impacto largamente esperado por los astrónomos y el público.» Una vez que cada uno de los instrumentos de Webb haya sido calibrado y puesto a prueba, y haya recibido luz verde de sus equipos de ciencia e ingeniería, se obtendrán las primeras imágenes y observaciones espectroscópicas . Estos equipos procederán a seguir una lista de objetivos que han sido preseleccionados y jerarquizados por un comité internacional para ejercer las poderosas capacidades del observatorio. Luego, el equipo de producción recibirá los datos de los científicos que operan los instrumentos de Webb y los procesará en imágenes para los astrónomos y el público. «Me siento muy privilegiada de ser parte de esto», afirma Alyssa Pagan, desarrolladora de imágenes científicas en STScI. «Por lo general, el proceso desde los datos brutos del telescopio hasta la imagen final y limpia que comunica información científica sobre el universo puede tomar desde semanas hasta un mes». ¿Qué veremos con el telescopio James Webb ? Si bien la cuidadosa planificación de las primeras imágenes a todo color de Webb ha estado en marcha durante mucho tiempo, el nuevo telescopio es tan poderoso que es difícil predecir exactamente cómo se verán las primeras imágenes. «Por supuesto, hay cosas que anticipamos y que esperamos ver, pero con un nuevo telescopio y con estos nuevos datos infrarrojos de alta resolución, simplemente no lo sabremos hasta que lo veamos», dijo Joseph DePasquale, desarrollador principal de imágenes científicas de STScI. Las primeras imágenes de prueba y alineación ya han demostrado la nitidez sin precedentes de la vista infrarroja de Webb . Sin embargo, estas nuevas imágenes serán las primeras a todo color y las primeras en mostrar todas las capacidades científicas del telescopio. Además de las imágenes, Webb capturará datos espectroscópicos (información detallada que los astrónomos pueden interpretar a partir de la luz). El primer paquete de imágenes de materiales destacará los temas científicos que inspiraron la misión y que serán el foco de su trabajo: el universo primitivo, la evolución de las galaxias a través del tiempo, el ciclo de vida de las estrellas y otros mundos. Todos los datos de la puesta en marcha —los datos obtenidos mientras se alinea el telescopio y se preparan los instrumentos— también se pondrán a disposición del público. Lee también: Startup peruana que entrena talento tecnológico recauda inversión de US$3 millones ¿Qué sigue a continuación? Después de capturar sus primeras imágenes, comenzarán las observaciones científicas de Webb , continuando con la exploración de los temas científicos clave de la misión. Los equipos ya han solicitado, mediante un proceso competitivo, tiempo para usar el telescopio , en lo que los astrónomos llaman su primer «ciclo», o primer año de observaciones . Las observaciones se programan cuidadosamente para hacer el uso más eficiente del tiempo del telescopio. Estas observaciones marcan el comienzo oficial de las operaciones científicas generales de Webb , que es el trabajo para el que fue diseñado. Los astrónomos utilizarán al instrumento para observar el universo infrarrojo, analizar los datos recopilados y publicar artículos científicos sobre sus descubrimientos. Más allá de lo que ya está planeado para Webb , están los descubrimientos inesperados que los astrónomos no pueden anticipar. Por ejemplo, en 1990, cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, la energía oscura era completamente desconocida. Ahora es una de las áreas más emocionantes de la astrofísica. ¿ Qué descubrió el nuevo telescopio Webb ? Afortunadamente, no falta mucho para enterarnos. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ¡De Lima a la NASA! ???? Escolares que viajarán al centro espacial reciben reconocimiento por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ( @drelm_lima ) y el Ministerio de Educación @MineduPeru https://t.co/SxfRiEEMIE pic.twitter.com/V8xYtTk8aB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 19, 2022 (FIN) NASA/IVM Publicado: 10/7/2022

